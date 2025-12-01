La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara volvió a abrir sus puertas para recibir a amantes de la lectura de todo el mundo. Este año participan 600 escritores de 34 países, y se espera que más de 900 mil visitantes recorran sus pasillos en busca de historias, actividades y lecturas imperdibles.

Como cada edición, la FIL ofrece un enorme abanico de experiencias para todo público. Desde los más pequeños hasta los lectores más exigentes pueden perderse entre libros, talleres, charlas y actividades culturales diseñadas para fomentar el gusto por la lectura y el intercambio de ideas.

En FIL Niños, los asistentes pueden participar en talleres de pintura, juegos didácticos y actividades creativas dentro de uno de los espacios más llamativos de la feria. También pueden ingresar a instalaciones diseñadas para “viajar” a otros universos, una experiencia que encanta tanto a niñas y niños como a adolescentes y adultos.

Barcelona, invitada de honor y el universo literario de Carlos Ruiz Zafón

Este año, Barcelona es la ciudad invitada de honor, y su presencia se siente en cada rincón del pabellón principal. Una de las atracciones más destacadas es el espacio dedicado al novelista Carlos Ruiz Zafón, uno de los autores más queridos de la ciudad. Su obra ocupa un lugar privilegiado dentro de la FIL, con una instalación que recrea algunos de los escenarios más emblemáticos de sus libros.

Visitantes describen la experiencia como un viaje sensorial. “Hace que te metas en los paisajes que describe Zafón… te envuelves en una atmósfera muy padre”, compartió Raquel, una de las asistentes.

También se realizó un homenaje especial al autor, con aplausos y un recorrido simbólico por el “cementerio de los libros olvidados”, un guiño a su obra más famosa.

Reflexión y crítica desde la FIL: migración y libertad de expresión

A unos pasos del homenaje a Zafón, el escritor Amin Maalouf, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, ofreció una charla centrada en la migración.

Llamó a evitar la discriminación y a buscar soluciones reales a los problemas sociales: “Hay que vigilar que no haya discriminación… pero las autoridades no lo hacen”, afirmó.

En otro foro, el periodista Héctor de Mauleón señaló que en México se ha limitado la libertad de expresión en los últimos años. “Si desacreditas una voz, ya no tienes que debatir con ella… ese recurso se usó sistemáticamente durante el sexenio de López Obrador”, criticó.

La FIL Guadalajara apenas suma tres días de actividades y continuará hasta el 7 de diciembre, con presentaciones, debates, encuentros con autores y muchas sorpresas más.