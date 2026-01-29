El desafío de frenar el avance del sarampión en México

La propagación del sarampión ha encendido las alarmas sanitarias debido a su capacidad de transmisión extrema. Según los datos epidemiológicos, 1 solo individuo infectado puede contagiar a 16 personas más.

Lo más crítico es que este proceso inicia incluso días antes de que broten los síntomas visibles. El virus posee una resistencia notable, logrando permanecer activo en el ambiente entre 1 y 2 horas bajo condiciones específicas.

El brote de sarampión en México ha escalado a 7 mil 600 casos y 26 muertes en 2025

La evolución del brote muestra un crecimiento exponencial en el periodo reciente. Durante 2024 se detectaron únicamente 7 contagios; no obstante, para 2025 la cifra escaló a siete mil 600 casos y 26 fallecimientos, lo que derivó en una alerta oficial en el mes de marzo.

En el transcurso de 2026, ya se registran 987 contagios y dos decesos. La geografía del brote sitúa a Jalisco como la entidad más afectada con 521 casos, seguida por Chiapas con 200 y Sinaloa con 65. Las defunciones más recientes en 2026 involucran a un adulto de 64 años en Michoacán y un bebé de 2 meses en Jalisco, ambos sin protección inmunológica .

El doctor Jorge Baruche, especialista en epidemiología, advierte que México enfrenta un déficit de cobertura. Actualmente, el 81% de la población cuenta con el esquema de vacunación, lo que representa a 104,000,000 de personas. Sin embargo, para cumplir con los estándares de la OMS y la OPS del 95%, es necesario vacunar a 123,000,000 de ciudadanos.

Esto significa que faltan cerca de 19,000,000 de personas por inmunizar para alcanzar la inmunidad colectiva necesaria. Aunque se aplicaron 11,800,000 vacunas entre 2025 y 2026, todavía existen 108,000,000 de personas con solo 1 dosis y 89,000,000 con el esquema de 2 dosis completo .

Grupos de riesgo a contagio de sarampión y brecha generacional

Los grupos más expuestos son los niños de 1 a 6 años y los adultos de entre 19 y 39 años, aunque el riesgo se extiende hasta los 49 años. Para quienes nacieron antes de 1995 y tienen menos de 49 años, es imperativo recibir un refuerzo si no lo hicieron en su juventud.

Esta urgencia responde a que la generación millennial no convivió con el virus, ya que México no presentaba casos desde el periodo 1995-1996, lo que ha generado una baja percepción del peligro frente a secuelas como la sordera permanente, daños neurológicos, neumonía o el riesgo de muerte, que afecta al 1% de los contagiados.

Síntomas del sarampión

El cuadro clínico comienza con 5 días de fiebre muy alta, dolor de cabeza y manchas blancas en la boca . Luego sigue 1 semana de erupciones rojas intensas. Aunque el 95% de los pacientes se recupera, un 5% sufre complicaciones graves. Las autoridades aseguran que hay dosis garantizadas para 1 año, pero falta reforzar las brigadas casa por casa.

En cuanto al esquema infantil, la 1.ª dosis se aplica al año de vida y la 2da usualmente a los 18 meses; no obstante, ante la emergencia actual, el refuerzo puede administrarse 1 mes después de la dosis inicial para frenar la cadena que hoy amenaza a 16 personas por cada nuevo infectado.