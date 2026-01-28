Recursos no ejercidos para prevenir el sarampión en México superan los 300 MDP

Los recursos públicos destinados a la prevención del sarampión en México no se ejercieron. Así lo reconocen documentos oficiales entregados al Congreso de la Unión, que revelan un subejercicio de más de 300 millones de pesos en áreas clave para el control de enfermedades durante 2025.

El dinero estaba asignado a organismos responsables de la vigilancia epidemiológica y la prevención de padecimientos altamente contagiosos, como el sarampión , un virus que puede permanecer hasta dos horas en el aire o en superficies y contagiar a más de una decena de personas por cada caso confirmado.

La falta de ejercicio de estos recursos ocurre mientras México enfrenta un brote activo de sarampión , con más de 7 mil 600 casos confirmados y 26 muertes desde 2025, de acuerdo con cifras oficiales del sector salud.

Recursos no ejercidos en áreas clave de prevención

El subejercicio fue reportado por la propia Secretaría de Salud federal al Congreso de la Unión. De acuerdo con la información oficial, durante 2025 no se gastaron más de 300 millones de pesos asignados a organismos encargados del control de enfermedades prevenibles por vacunación.

Entre las áreas señaladas se encuentran el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades y la Dirección de Epidemiología, instancias responsables de detectar brotes, contener contagios y coordinar acciones de prevención a nivel nacional.

Diputados advierten efectos a mediano plazo

Éctor Jaime Ramírez , secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados , señaló que el propio gobierno federal reconoció no haber ejercido esos recursos, aunque sin explicar las razones.

El legislador advirtió que las consecuencias de este subejercicio no son inmediatas, pero sí visibles a corto y mediano plazo, especialmente en contextos de brotes activos como el del sarampión .

Ciudadanos acusan negligencia en salud pública

Para la población, la falta de ejercicio del presupuesto representa un riesgo directo.

“Es una negligencia que en estos tiempos jueguen con nuestra salud”, expresó Yohalí Covarrubias, trabajadora del sector privado.

Más allá de la posible pérdida de certificaciones internacionales, especialistas y ciudadanos coinciden en que la omisión en el uso de recursos destinados a la prevención deja expuesta a la población ante el aumento de contagios de una enfermedad que puede prevenirse con vacunación.