Los débiles filtros de Morena rumbo a 2027: El riesgo de repetir el caso Rocha Moya

A pocos días de que inicie formalmente el proceso para las elecciones de 2027, Morena ha comenzado a designar a sus “Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía”, un nombramiento que funciona como la antesala directa para definir a sus candidatos.

Entre la lista de aspirantes ya figuran nombres como Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Rosi Bayardo en Colima, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Santiago Nieto en Querétaro e Imelda Castro en Sinaloa. Sin embargo, la inquietud central gira en torno a cómo evitar que figuras ligadas a irregularidades o al crimen organizado se cuelen en las boletas, considerando que el filtro del partido oficialista se reduce a cartas de no antecedentes, compromisos firmados de buena conducta y la fe ciega en sus encuestas internas.

La propuesta de la oposición frente a la simulación del oficialismo

El contraste entre ambos bloques políticos resulta evidente al evaluar los mecanismos de control de confianza. Desde la oposición, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, presentó una iniciativa orientada a blindar las candidaturas de 2027 mediante una declaración “6 de 6". Esta medida exige la revisión exhaustiva del patrimonio, activos en criptomonedas y cuentas bancarias, fiscalía en regla, ausencia de antecedentes penales, cero conflictos de interés, cumplimiento en obligaciones alimentarias y pruebas antidoping. Además, incluye auditorías con el Colegio de Contadores y la aplicación de exámenes con polígrafo a cargo de instituciones internacionales e independientes.

Todos en #Querétaro queremos que nuestro estado siga siendo un lugar de paz y progreso.



Ahora que se acerca el periodo electoral, tenemos una propuesta clara para cerrarle la puerta a los narcocandidatos y que ningún delincuente pueda postularse para un cargo de elección… pic.twitter.com/GRoVmfXAjP — Mauricio Kuri (@makugo) August 24, 2026

Mientras la oposición plantea auditorías externas y evaluaciones estrictas, el oficialismo continúa apostando por juramentos de integridad y revisiones extemporáneas. Esta falta de controles rigurosos ha derivado en que personajes severamente cuestionados, como Rubén Rocha Moya o Enrique Inzunza, terminen ocupando cargos de alta responsabilidad pública. De cara al proceso electoral de 2027, la garantía de la soberanía exige filtros reales y no simulaciones de idoneidad, pues la debilidad en las previsiones partidistas no solo compromete el resultado de una elección, sino que arriesga entregar el ejercicio del poder a la narcopolítica.