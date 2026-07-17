Indignación en Colima: Derroche en pintas y espectaculares de alcaldesa Rosi Bayardo

Ciudadanos de Colima manifestaron su inconformidad ante el despliegue masivo de propaganda de la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosi Bayardo, quien busca la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura de la entidad. Las quejas ciudadanas señalan un presunto abandono del municipio y un derroche de recursos en espectaculares, lonas y bardas a más de nueve meses del inicio formal del proceso electoral.

Ante las acusaciones de la oposición por actos anticipados de campaña, la dirigencia de Movimiento Ciudadano interpuso una queja formal ante el Instituto Electoral del Estado, el cual remitió el expediente a las autoridades jurisdiccionales.

Recientemente, el Tribunal Electoral de Colima dictaminó la inexistencia de infracción alguna en los recorridos y materiales gráficos de la morenista, lo que incrementó el debate sobre los vacíos legales en los tiempos electorales.

La precampaña de la precampaña: Morena burla la ley electoral rumbo a 2027

Ciudadanos y oposición acusan abandono municipal y derroche de recursos de Rosi Bayardo

La promoción de la funcionaria con apenas año y medio al frente del ayuntamiento de Manzanillo detonó críticas debido al contraste entre las problemáticas locales y el gasto publicitario. Los señalamientos principales de la población y legisladores locales se centran en los siguientes puntos:



El nombre y rostro de Rosi Bayardo tapizan bardas, volantes y lonas distribuidas en los 10 municipios del estado.

tapizan bardas, volantes y lonas distribuidas en los 10 municipios del estado. Habitantes expresaron que el gasto masivo en mantas es "puro tirar el dinero" y demandaron que los recursos se apliquen en prioridades urgaces como el transporte público.

El diputado del PAN en Colima, Alberto Partida, cuestionó el origen del financiamiento al señalar que si una campaña de 60 días implica un dineral, adelantarla por casi un año representa un derroche inaceptable.

implica un dineral, adelantarla por casi un año representa un derroche inaceptable. Por su parte, Bayardo reconoció la presencia de su imagen en la entidad mediante declaraciones donde afirmó: "Me dicen que últimamente me han visto en todos lados y sí, estamos recorriendo colonias".

Lo que el pueblo ha conquistado se cuida, se fortalece y se defiende.



En Rinconada del Centenario compartimos con las familias cómo una visión humanista ha permitido que más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza. ¡Sigamos defiendiendo los buenos resultados… pic.twitter.com/QMfuGNblSZ — Rosi Bayardo (@BayardoRosi) July 17, 2026

De acuerdo con el calendario del órgano electoral, será hasta el mes de abril de 2027 cuando arranquen formalmente las campañas para la gubernatura en Colima. Bajo este esquema legal, la ciudadanía tendrá que convivir con el activismo político y las promesas de los aspirantes por al menos diez meses más antes de las elecciones de junio del próximo año.