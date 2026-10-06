Flávio Bolsonaro gana la primera vuelta en Brasil y desafía a Lula por la Presidencia

Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con 47.03 por ciento de los votos válidos; el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó en segundo lugar con 45.16 por ciento, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre.

Más de 56 millones de votos colocan a Bolsonaro en primer lugar

El resultado representa una diferencia de poco más de 2.2 millones de sufragios entre ambos candidatos; sin embargo, ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar en la primera ronda y la elección presidencial tendrá que definirse en un balotaje.

El resultado también dejó un escenario favorable para el Partido Liberal en el Congreso, que aumentó de manera importante su representación; el Senado y la Cámara de Diputados tendrán una presencia mayor de fuerzas de derecha después de esta elección.

Entre los resultados destacados aparece Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, quien consiguió un escaño en el Senado por el Distrito Federal.

Ahora Brasil entra en una nueva etapa electoral: Flávio Bolsonaro y Lula tendrán tres semanas para buscar el respaldo de los votantes que apoyaron a los candidatos eliminados en la primera vuelta; la decisión final llegará el 25 de octubre.

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