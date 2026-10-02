Fortaleza Mexicana: una plataforma de Grupo Salinas que apuesta por reescribir la identidad de México

Con la presencia del presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego y su esposa, María Laura Medina de Salinas, se llevó a cabo la alfombra roja de Fortaleza Mexicana de la mano con “Malinche, el Musical”, presentado por Banco Azteca.

Esta nueva plataforma cultural busca abrir una conversación sobre la historia, identidad y riqueza cultural de México, a través de proyectos que integran arte, música, danza y gastronomía.

Fortaleza Mexicana: la nueva apuesta cultural de la identidad mexicana

Fortaleza Mexicana es una plataforma impulsada por Ricardo Salinas Pliego, María Laura Medina de Salinas y el escritor Juan Miguel Zunzunegui, que busca generar una conversación alrededor de la cultura mexicana desde otro ángulo.

Durante la alfombra roja, Ricardo B. Salinas Pliego y su esposa destacaron la intención de impulsar proyectos que permitan replantear la manera en que los mexicanos observan su pasado y su identidad.

El presidente de Grupo Salinas, señaló que Fortaleza Mexicana representa una oportunidad para defender las ideas de la libertad y dejar atrás una visión de victimismo que se nos ha enseñado desde niños.

Con la presencia de @RicardoBSalinas y su esposa @MLMSalinas, inicia la alfombra roja de Fortaleza Mexicana, con @MalincheMusical, presentado por @BancoAzteca #FortalezaMexicana es una plataforma viva donde la historia, el arte, la música, la danza y la gastronomía dialogan… pic.twitter.com/Ta0vAxfwtr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

Por su parte, María Laura Medina de Salinas destacó que “Malinche” representa uno de los proyectos centrales de esta iniciativa, al abordar el encuentro entre las culturas española y prehispánica y el proceso de mestizaje que dio origen al México actual.

“Malinche, el Musical”: el encuentro entre dos culturas

“Malinche, el Musical” cuenta la historia de este personaje clave en el encuentro entre el mundo prehispánico y los españoles, pero plantea una narrativa centrada en la construcción de vínculos entre ambas culturas.

La puesta en escena combina teatro, música y danza para contar una historia de mestizaje y encuentro cultural. María Laura Medina de Salinas explicó que el musical representa una oportunidad para hablar de ese pasado desde una perspectiva de conciliación y reconocimiento de las raíces que forman parte de la identidad mexicana.

““Malinche” se concibe bajo el paraguas de Fortaleza Mexicana como un bastión cultural que habla del no resentimiento, de la construcción, de crear puentes entre unos y otros”, apuntó la empresaria.

Fortaleza Mexicana: una oportunidad para reescribir nuestra identidad

Con esta propuesta, Fortaleza Mexicana pretende convertir el arte y la cultura en espacios para reflexionar sobre la historia del país, mientras “Malinche” utiliza el teatro, la música y la danza para llevar al escenario uno de los procesos que marcaron la construcción de nuestro país.

La plataforma contempla la participación de distintas iniciativas culturales para generar nuevas conversaciones sobre la manera en que los mexicanos comprenden su pasado y construyen su identidad.

