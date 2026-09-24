“No podemos normalizar las fosas clandestinas": Oposición pide esclarecer hallazgo de dientes de leche en Zacapu, Michoacán

Después de la revelación de que madres buscadoras encontraron 1,600 dientes de leche en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán, figuras de la oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pidieron que se investigue el hecho y exigieron justicia en este caso.

Los avances del colectivo Buscando Cuerpos en Zacapu

El colectivo Buscando Cuerpos en todo México encontró diversos restos óseos, entre ellos, dientes pequeños que corresponden a niños menores de 6 años. El hallazgo comenzó en 2021 y, hasta el 22 de septiembre, se contabilizan más de mil piezas dentales infantiles, aseguró Margarita López, integrante del colectivo.

¡1,600 dientes de leche entre fosas clandestinas! El desgarrador hallazgo de madres buscadoras en Zacapu, Michoacán

Qué exigió la oposición tras el hallazgo en Zacapu

“La Fiscalía del Estado debe aclarar el supuesto hallazgo de esta fosa clandestina en Zacapu, en la que se presume se encontraron restos de menores de edad. No podemos seguir viviendo con miedo, sin saber si regresaremos a casa, sin que nuestras niñas y niños vivan seguros”, escribió Armando Tejeda Cid, diputado federal por el PAN en un mensaje en la red social Facebook.

El legislador panista por Michoacán recordó que acciones como el Plan Michoacán no han funcionado y pidió reforzar la seguridad en el estado.

“La posibilidad de que niñas y niños se encuentren dentro de fosas clandestinas debe alertar aún más al gobierno de este país. Exigimos que se investigue a fondo y se aclare de inmediato esta información”, destacó el diputado.

Qué dijo la dirigencia del PRI sobre la fosa clandestina en Zacapu

Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, mencionó que el hallazgo de 1,600 dientes de leche en la fosa clandestina de Zacapu es “una atrocidad que estremece y horroriza”.

El hallazgo de 1,600 dientes de leche en una fosa clandestina de Zacapu, Michoacán, es una atrocidad que estremece y horroriza. Estamos hablando de restos dentales de menores de edad encontrados bajo tierra. Es el reflejo de la brutal crisis de violencia y del nivel de barbarie… pic.twitter.com/FX6EGOZS7s — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 24, 2026

“Es el reflejo de la brutal crisis de violencia y del nivel de barbarie criminal que está viviendo México. ¿Cómo carajos puede ocurrir algo de esta magnitud en nuestro país mientras las autoridades siguen sin dar respuestas a las familias?”, escribió Alito Moreno en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente del CEN del partido tricolor consideró que es “indignante, doloroso y aterrador” que hayan sido madres buscadoras quienes encontraron estos restos.

“La FGR y las autoridades de Michoacán tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Ni silencio, ni indiferencia, ni impunidad frente a una atrocidad de esta dimensión”, sentenció el priista.

