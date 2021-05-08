Telescopio capta en foto restos de cohete chino que podría impactar la Tierra

A días de que los restos del cohete chino lleguen a la Tierra, un telescopio italiano captó en una foto los restos del Long March 5B, que se hallaban a 700 kilómetros desde donde fue capturado.

La foto de los restos del cohete chino fue tomada por el proyecto europeo de telescopios que son operados a distancia conocido como el Europe’s Virtual Telescope Project.

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El astrónomo italiano, uno de los que lideran el proyecto, Gianluca Masi, explicó cómo fue tomada la foto de los restos del cohete chino, con ayuda del telescopio robótico Elena.

Agregó que el cohete chino fue muy rápido, ya que tuvo una duración de 0.3 grados por segundo en la captura de la foto, lo cual fue calificado como “excepcionalmente rápido”.

En la foto que fue compartida a través de redes sociales, Gianluca Masi aclaró que el cielo lució muy brillante debido a que el sol se encontraba a unos grados debajo del horizonte, condiciones que hicieron a la foto del cohete chino “bastante extrema”, pero que identificaron al Long March 5B.

¿Cuándo caerán los restos del cohete chino en la Tierra?

Cálculos indican que entre el 8 y el 10 de mayo los restos del cohete chino caerán en la Tierra, aunque el país oriental descartó que causen daños en alguna parte.

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el Comando Espacial monitorea la trayectoria del cohete chino y su posible impacto en la Tierra; sin embargo, aún se desconoce el punto exacto de la entrada a la atmósfera.

¿Por qué caerán restos del cohete chino en la Tierra?

La semana pasada se lanzó el primer cohete chino para construir la estación espacial de China, que se montará en al menos 10 misiones y cuya terminación se estima para 2022.

El módulo Tianhe es considerada una de las partes más importantes de la estación espacial china, ya que será la que suministre energía y tendrá las habitaciones para los astronautas.

El cohete chino fue el encargado de poner en órbita al módulo, cuyos desechos espaciales son los que preocupan por su entrada en la Tierra, aunque cabe destacar que la mayoría se queman en la atmósfera.

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