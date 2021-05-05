Pentágono alerta por la caída de restos de un cohete chino

El Pentágono alertó por la posibilidad de que los restos de un cohete chino que está fuera de control impacten en un punto desconocido de la Tierra este fin de semana.

De acuerdo con un informe presentado por la agencia, el regreso a la Tierra del cohete Long March 5B no será controlado, por lo que realiza un monitoreo constante de su trayectoria; mientras que la zona de impacto será una incógnita hasta seis horas antes del reingreso a la atmósfera.

"Será uno de los casos más grandes de reingreso sin control de una nave espacial y, potencialmente, podría aterrizar en una zona habitada", alertó el portal especializado SpaceNews.

Expertos alertaron que el riesgo de impacto contra una zona poblada es mínimo, pues el 70 por ciento de la superficie terrestre consta de océanos y otros cuerpos de agua, pero de cualquier forma, el riesgo existe.

"No es potencialmente bueno", afirmó Jonathan McDowell, astrofísico del Centro de Astrofísica de la Universidad de Hardvard.

"La última vez que lanzaron un cohete de la línea Long March 5B terminaron con enormes y pesadas barras de metal volando por el cielo y dañando varios edificios en Costa de Marfil. La mayor parte se quemón, pero hubo enormes trozos de metal que cayeron al suelo. Tuvimos mucha suerte de que nadie resultara herido", explicó el experto.

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No recomiendan medidas precautorias

A pesar de que existe un riesgo real, el experto añadió que no considera necesario implementar medidas preventivas en todo el mundo, pues esto podría crear pánico colectivo.

Se espera que la ruta y zona de impacto se conozca al menos seis horas antes, y entonces sí, se podrían emitir algunas recomendaciones en caso de ser necesarias.

Esta historia comenzó el pasado jueves, cuando China lanzó el primero de los tres elementos de su estación espacial, cuyo montaje se realizará a lo largo de diez misiones y se espera que esté terminada a finales de 2022. El módulo central Tianhe, donde vivirán los astronautas, fue propulsado por el cohete Long March 5B, la aeronave de 21 toneladas de peso que impactará en algún punto de la Tierra entre el 8 y el 10 de mayo.

Se espera que gran parte de la nave sea destruida durante su ingreso a la atmósfera, pero aún así quedarán residuos potencialmente peligrosos.

"Lo malo es que es una verdadera negligencia por parte de China. No podemos dejar caer objetos de más de diez toneladas del cielo sin un control propiamente dicho", aclaró McDowell.

La última vez que ocurrió una situación similar fue en 1990.

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