Francia dará anticonceptivos gratis a mujeres de hasta 25 años

El Ministerio de Salud de Francia confirmó que entregarán anticonceptivos de manera gratuita a todas las mujeres de hasta 25 años a partir del 1 de enero de 2022.

Olivier Veran, ministro de Solidaridad y Salud del país europeo, confirmó que esta medida incluirá visitas médicas sin costo para que las jóvenes se realicen análisis y reciban “todas las atenciones” que estén vinculadas con la anticoncepción.

Te puede interesar: Talibanes prohibirán a mujeres practicar deportes para no exhibirse

“Habrá apoyo para la anticoncepción hormonal, la valoración biológica que puede acompañarla, la consulta de prescripción y todos los cuidados que se relacionan con esta prescipción”, declaró Veran.

En Francia todos los métodos anticonceptivos eran gratuitos para las jóvenes hasta los 18 años, ahora se ampliará este beneficio hasta los 25 años. La interrupción del embarazo también es gratis para todas las mujeres y niñas del país.

Es intolerable que las mujeres no puedan protegerse, no puedan usar anticonceptivos si toman esa decisión, porque les costaría demasiado.

En declaraciones con una cadena de televisión francesa, Veran explicó que actualmente las mujeres recurren con menos frecuencia a los métodos anticonceptivos por cuestiones económicas y esta medida ayudaría a revertir la tendencia.

“He observado, en conjunto con las autoridades científicas, una disminución de la anticoncepción en un cierto número de mujeres jóvenes y la primera razón es una renuncia por razones económicas”, dijo el ministro.

La decisión de ampliar esta medida hasta los 25 años se debió, según Veran, a que es una edad en la que hay más autonomía para tomar decisiones económicas, sociales y personales.

La contraception était prise en charge à 100% par l’Assurance maladie jusqu’à 18 ans. À compter du 1er janvier 2022, elle le sera jusqu’à 25 ans. Notre majorité tient ses engagements. pic.twitter.com/KbvFfOE39T — Olivier Véran (@olivierveran) September 9, 2021

21 millones de euros anuales se invertirán en la entrega gratuita de anticonceptivos

Para que la entrega de anticonceptivos sea gratuita, el gobierno de Francia invertirá 21 millones de euros (casi 495 millones de pesos mexicanos) cada año, según medios internacionales.

Desde 2013 se implementó la anticoncepción gratuita en Francia, para mujeres de 15 a 18 años, lo que llevó a menores tasas de interrupción voluntaria del embarazo. Entre 2012 y 2018 bajó de 9.5 a 6%, según medios internacionales.

Para que la entrega de anticonceptivos sea gratis, el gobierno de Francia invertirá 21 millones de euros (casi 495 millones de pesos mexicanos) de manera anual.

En otros países europeos siguen medidas similares, en Gran Bretaña se entregan métodos anticonceptivos gratuitos y en España las mujeres pueden recibir pastillas anticonceptivas sin costo.

Te puede interesar: Arabia Saudita gradúa a sus primeras mujeres militares de la historia