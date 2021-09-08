Talibanes prohibirán a mujeres practicar deportes para no exhibirse

Mientras las mujeres siguen manifestándose en Afganistán en contra de la opresión, los talibanes dijeron que este sector de la población no podrá realizar deportes que “expongan sus cuerpos” o que los muestren a los medios de comunicación.

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Ahmadullah Wasiq, vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo gobierno talibán, declaró a un medio internacional que a las mujeres no se les permitirá jugar al cricket u otros deportes porque no se trata de actividades necesarias.

“Esta es la era de los medios y habrá fotos y videos que la gente mirará. El Islam y el Emirato Islámico no permiten a las mujeres jugar al cricket ni a nungún otro tipo de deporte que las exponga”.

Durante la entrevista, Wasiq mencionó que al participar en deportes, una mujer afronta situaciones en las que no está cubierto su rostro o su cuerpo, algo que el islam no permite.

Esta medida podría repercutir en el juego de cricket que las selecciones masculinas de Afganistán y Australia celebrarán en noviembre, ya que el International Cricket Council estipula que sus 12 miembros deben tener también una selección nacional femenina.

Afganas se manifiestan en contra de las prohibiciones de los talibanes

Las mujeres afganas salieron a las calles nuevamente para reclamar sus derechos a los talibanes, a pesar de que los castigos físicos por esta actividad incluyen latigazos.

Según medios internacionales, las protestas en Kabul estuvieron impulsadas por mujeres, quienes están al lado de Zaiban Mazari, la hija del fallecido líder Abdul Ali Mazari, quien anunció su apoyo a Ahmad Masud, jefe del Frente de Resistencia Nacional (NRF) de la provincia Panshir, un bastión de las fuerzas opositoras de los talibanes.

|Reuters

Bajo el lema “la libertad es nuestro derecho”, las manifestantes también mostraron su rechazo a la exclusión y opresión que los talibanes ejercen sobre este sector de la población.

Las mujeres salieron a las calles un día después de que los talibanes anunciaran la prohibición de las protestas, al considerarlas como “ilegales”, por lo que hicieron un llamado para que los medios de comunicación no les dieran difusión.

Samira Hamidi, activista afgana, dijo que los extremistas usan “armas, azotes y dan palizas a mujeres” que participan en las protestas. Además, detienen a los periodistas y los golpean, como le ocurrió a dos reporteros del periódico Etilaatroz, quienes tenían marcas de látigos y cables en varias partes de su cuerpo.

Last 2 days,Taliban are showing their real brutal face. Use of guns, lashing people,beating women, arresting journalists and wiping their protest coverage.What is most disgusting is International Community, UN and US silence. This is the result of your Doha Deal, open your mouth! — Samira Hamidi (@HuriaSamira) September 8, 2021

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