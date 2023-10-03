Francia enfrenta una plaga de chinches en París; están en cines y transporte público

¡Chinches por todos lados! En París, Francia, el transporte público ha sido invadido por una plaga de chinches que está siendo combatida por el gobierno, esto ante un incremento generalizado de este insecto en varios sectores de la ciudad.

Clement Beaune, ministro de Transportes, admitió que existe un problema de chinches, pero intentó calmar a la población al informar que se reunirá con operadores de unidades para "emprender nuevas acciones" y "tranquilizar y proteger" a la ciudadanía que ha mostrado su inconformidad sobre el tema.

En redes sociales han circulado videos de chinches en salas de cine, transporte público y cuartos de hospedaje. Según el vicealcalde de París, Emmanuel Gregoire, se trata de un problema que puede ser considerado generalizado. "Hay que entender que en realidad nadie está a salvo, obviamente hay factores de riesgo pero, en realidad, se pueden coger chinches en cualquier sitio y llevárselas a casa", declaró al conglomerado de medios LCI.

Francia lucha contra segunda plaga de chinches

En los últimos años, Francia ha luchado contra plagas de chinches que han acaparado la atención de las autoridades sanitarias. En 2020, el país se vio obligado a emprender una campaña nacional para frenar el avance de este insecto; inclusive, habilitó un sitio web y una línea de ayuda.

🇫🇷 | Francia | "Emergencia nacional" en Francia: las chinches ya 'toman' el transporte público



A un año de los Juegos Olímpicos de París, la capital francesa está plagada de chinches, que ya han pasado de invadir los hogares a 'tomar' el transporte público y colarse en los cines pic.twitter.com/mDe6VKoiHN — Luis (@IRONMAN171234) October 2, 2023

En esa ocasión recomendó lavar la ropa de segunda mano a temperaturas elevadas, además de secar los muebles al sol antes de guardarlos en casa.

La nueva plaga llega a un año de que se realicen los Juegos Olímpicos de París 2024, motivo por el que muchos han insistido en erradicar al insecto que, según, especialistas, están apareciendo con más frecuencia en varias partes del mundo, principalmente en aquellos sitios en los que la población está en constante movimiento.

"El Estado debe reunir urgentemente a todas las partes interesadas para implementar un plan de acción acorde con esta plaga, mientras toda Francia se prepara para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2024”, añadió Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la alcaldesa Anne Hidalgo.