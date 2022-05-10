Francia empieza a experimentar para crear vacuna contra gripe aviar

Investigadores en Francia comenzaron a experimentar una vacuna contra la gripe aviar, la investigación podría durar seis meses y en caso de obtener resultados positivos, se comenzará a utilizar en otros países de la Unión Europea.

Los ensayos comenzarán en dos granjas de palmípedos, donde se aplicarán dos vacunas diferentes para hallar la que proteja más a los animales con la intención de evitar futuras crisis de gripe aviar en granjas.

Una vez que alguna de las dos vacunas presente señales de efectividad, la experimentación se extenderá a diez granjas, informó el Ministerio de Agricultura de Francia. No obstante, la dependencia advirtió que en caso de que funcione alguna de las dosis, la vacuna sería posible hasta 2023.

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Cabe resaltar que la vacuna contra la gripe aviar ya se trata en el seno del Consejo de la Unión Europea luego de una oleada de casos presentados en varios países desde noviembre del año pasado.

Tan solo en Francia, se detectaron mil 374 focos de gripe aviar y se sacrificaron 16 millones de aves contagiadas del virus entre noviembre de 2021 y abril de este año.

¿Qué es la gripe aviar que afecta a Francia y otros países europeos?

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves y originada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gripe aviar puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena, y presentar diferentes síntomas en las aves contagiadas.

En algunos casos puede ser tan leve que pasa desapercibida, sin presentar síntomas; sin embargo, los casos más graves producen altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves y puede propagarse rápidamente.

Y aunque la gripe aviar da principalmente a las aves, algunas variantes tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, lo que representa una amenaza para la salud pública.

El principal factor de riesgo para los humanos es estar en contacto directo o indirecto con animales enfermos de gripe aviar, así como con ambientes y superficies contaminadas por heces.

