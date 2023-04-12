AMLO confirma investigación contra Francisco Garduño por muerte de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este confirmó que existe una investigación en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), esto por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Sí, lo comentamos en el gabinete de seguridad y en efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados", aseveró AMLO.

En ese sentido, dijo que puede que se le acusen a algunos por omisión y otros por homicidios, por lo que falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean encargados de impartir justicia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que la Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez pic.twitter.com/vol5ao0Sao — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

Fiscalía General de la República procede penalmente contra Francisco Garduño

Fue durante la noche del pasado 11 de abril cuando la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se procedió penalmente contra Francisco Garduño por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

Otros servidores públicos del INM que están sujetos a investigación son Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se suman a la lista de vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones en el incendio del centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuhua.

🚨#ÚLTIMAHORA | La @FGRMexico procederá penalmente en contra del director del Instituto Nacional de Migración (@INAMI_mx), Francisco Garduño, por diversas conductas delictivas.



Esto tras el incendio en un centro migratorio en #CiudadJuárez pic.twitter.com/0rFArYgkSB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

En un comunicado de la FGR, esta aclaró que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, en ese sentido, afirmó que hay dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.

A pesar de que AMLO defendió el trabajo de Francisco Garduño, este aseveró que durante su gobierno se estableció desde el comienzo de que no protege a nadie, aunque sea su hijo, aseveró que "con todo el dolor de mi alma", no permitiría la impunidad.

