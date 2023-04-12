¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 12 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este miércoles 12 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO asegura investigación contra Francisco Garduño

El presidente AMLO confirmó que existe una investigación en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), esto por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

#EnLaMañanera | Aunque la #FGR procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por omisión en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes, Garduño no puso su renuncia pic.twitter.com/KKnxysLwp2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la iniciativa de declarar inconstitucional la incorporación de la GN a la Sedena?

En la mañanera de AMLO, este fue cuestionado sobre qué pensaba sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que consiste en declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese sentido dijo: “Ojalá lo piensen bien porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal”.

Fiscalía de EU devolverá más de 246 millones de dólares a México

El departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá más de 246 millones de dólares que confiscaron a Héctor Villareal, ex secretario de finanzas de Coahuila en la administración de Humberto Moreira, así lo informó el presidente López Obrador, quien dialogará con la Fiscalía General de la República sobre el futuro de este dinero.

Cabe destacar que Villareal fue detenido en febrero de 2012 en Estados Unidos con 67 mil dólares en efectivo y luego la DEA le abrió una investigación por lavado de dinero proveniente del gobierno de Coahuila.

AMLO habla sobre supuesta persecusión política contra Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo

Al ser cuestionado sobre una posible y futura persecución política de parte del gobierno de México contra el expresidente del INE, Lorenzo Córdova y el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, el presidente AMLO destacó: "El que nada debe, nada teme".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió al expresidente del #INE Lorenzo Córdova, quien adelantó que será víctima de una persecución política. pic.twitter.com/0MvO57aEnf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

Hacienda transparentará compra de 13 plantas a Iberdrola

Tras la compra de 13 plantas de Iberdrola y diversas acusaciones, el presidente López Obrador instó a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a presentarse en la conferencia mañanera para que de detalles sobre la operación de la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola.

En ese sentido, AMLO también negó que su gobierno haya comprado plantas chatarra a la empresa española Iberdrola.