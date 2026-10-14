“Esa no es la solución": Diputado Francisco Pelayo critica dichos del gobernador de Baja California Sur sobre expropiación de empresas (VIDEO)

Francisco Pelayo, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California Sur, criticó las declaraciones de Víctor Castro, gobernador de la entidad, quien ve con buenos ojos la expropiación de empresas.

Francisco Pelayo rechaza dichos de Víctor Castro sobre expropiación de empresas

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, el legislador federal señaló que esta no es la ruta, ya que ahuyenta las inversiones y quita certidumbre jurídica a los empresarios.

“Muy lamentable el comentario de nuestro gobernador, porque ello ahuyenta la inversión, el Estado de Derecho, la posibilidad y la seguridad jurídica. Esa no es la solución”, afirmó Pelayo Covarrubias.

Cabe recordar que Castro Cosío, emanado del partido Morena, había dicho en septiembre de 2026 que veía con buenos ojos la expropiación de negocios “cuando llegue el momento”, como por ejemplo, los bancos del país.

La propuesta de reducir el IVA para reactivar la economía en el estado

El diputado del PAN pidió que el gobierno estatal busque cómo las materias primas tengan un incentivo para llegar a Baja California Sur, debido a que, por su ubicación geográfica, son más caras por los costos de traslado.

El legislador refirió que propondrá cómo reducir el IVA en el presupuesto de ingresos para el próximo año.

Francisco Pelayo consideró que las declaraciones del morenista Víctor Castro ponen “en riesgo la posibilidad de que quienes voltean a ver a Baja California Sur para invertir, sepan que tiene un gobierno que pretende expropiar en lo más elemental”.