¿López Portillo o Víctor Castro? Gobernador de Baja California Sur propone expropiar empresas, algo que ya sufrió México (VIDEO)

Un mensaje del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha generado debate, debido a que plantea la posibilidad de realizar expropiaciones “cuando llegue el momento” y destacó la necesidad de que ciertas actividades pasen a ser controladas por el Estado para, alega, salvaguardar la soberanía nacional, recursos y empleo.

¿Qué dijo Víctor Manuel Castro sobre la expropiación en México?

El gobernador incluso afirmó, casi con nostalgia, que los bancos deberían volver a “ser nacionales”, un camino que México ya recorrió en 1982, en el gobierno de José López Portillo, lo que generó una enorme deuda al país para pagar por dichos bancos, el gobierno controló el tipo de cambio y causó una espiral inflacionaria.

Incluso Víctor Castro continuó con sus añoranzas estatistas y alegó que el gobierno debe seguir jugando al empresario, como en el caso de los ferrocarriles. No obstante, el Tren Maya ha representado pérdidas de 14 mil 104 millones de pesos, de acuerdo con cifras del propio gobierno.

Pérdidas financieras en empresas del Estado atizan el debate estatista

El gobernador de Baja California Sur continuó y alegó que Mexicana de Aviación representa un impulso al transporte aéreo. Lo que no dijo es que dicha empresa del Estado mexicano pierde 2.5 millones de pesos diariamente, lo que representa un despilfarro anual de 941 millones de pesos.

Castro Cosío alegó que las privatizaciones nos dejarían sin gas, pero el Gas Bienestar ha generado pérdidas de 6 mil 500 millones de pesos desde su creación en 2021.

Diputados ¡hasta de Morena! están en contra de dichos de Víctor Castro

Rubén Moreira, coordinador de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que las declaraciones del gobernador de Baja California Sur son preocupantes y que mecanismos como la expropiación “ya fracasaron en el pasado”.

“¿Quién va a querer venir a México cuando el gobernador de un estado, un morenista de Baja California Sur, en un estado tan importante, está diciendo eso. Es preocupante que Morena tenga sus personajes ahí.”

En tanto que Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, afirmó que no cree en la estatización ni en la nacionalización de la banca.

“No estaría de acuerdo en lo personal con la nacionalización de la banca. Eso ya lo superamos. Hubo una etapa en donde se experimentó eso y no nos fue bien”, señaló.

