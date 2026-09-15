“Eso ya lo superamos": Morena y PRI rechazan propuesta de estatización de Víctor Castro

Una ola de rechazo unánime generaron las recientes declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, quien sugirió abiertamente que el Estado mexicano debería revertir las privatizaciones y "quitarle a los privados" sectores clave como la banca, la aviación y el transporte marítimo. Castro argumentó que el gobierno debería evaluar la expropiación de bienes y empresas navieras o aéreas cuando se considere que existe un perjuicio para la sociedad, poniendo como ejemplo el rescate de los ferrocarriles y el impulso estatal a Mexicana de Aviación.

Sin embargo, la postura del mandatario sudcaliforniano no solo encendió las alarmas en el sector empresarial, sino que provocó la reacción inmediata de la oposición y de los propios liderazgos de Morena, quienes se apresuraron a marcar distancia de sus dichos.

Como si México no hubiera aprendido nada...



El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro (@VictorCastroCos), propone expropiar y nacionalizar la banca, mientras presume el regreso del Estado empresario.



Una receta del pasado que ya salió carísima. Para la 4T, avanzar… pic.twitter.com/TLWDIlfa4Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Desde el Congreso de la Unión, la bancada del PRI advirtió que lanzar esta clase de propuestas por parte de un gobernador morenista en un estado turístico e industrial de alta relevancia pone en peligro las inversiones presentes y futuras. El legislador Rubén Moreira cuestionó abiertamente quién querría invertir en México bajo ese discurso, señalando que la economía local depende de importantes inversiones hoteleras e infraestructura. Asimismo, criticó la idea de dejar la banca en manos del partido oficialista, señalando los riesgos de corrupción y mala administración que, a su juicio, han caracterizado a la gestión pública.

"Eso ya lo superamos": La respuesta de Ricardo Monreal y el deslinde de Morena

La postura del gobernador Castro también provocó la desautorización inmediata dentro de las filas de Morena. El coordinador de la bancada guinda en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó de manera contundente cualquier intención de estatizar la banca o realizar expropiaciones bruscas de empresas privadas. Monreal enfatizó que México se encuentra firmemente inserto en un modelo de economía abierta, por lo que este tipo de medidas estatizadoras de forma irreflexiva corresponden a una etapa histórica que el país ya superó y en la que demostró que no le fue bien.

🚨 Morena quiere expropiar bienes privados



Víctor Castro, gobernador de BCS, planteó nacionalizar bancos y navieras



“Expropiación no es palabra maldita”, dijo



El mensaje es más que claro pic.twitter.com/VoLS3PZ31I — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 15, 2026

El abierto deslinde de la cúpula legislativa de Morena busca enviar un mensaje de certidumbre a los mercados y frenar el impacto económico negativo de las declaraciones del mandatario estatal. Mientras Víctor Castro insiste en que el gobierno debe intervenir en los fletes y transportes para garantizar tarifas más baratas a las comunidades, tanto aliados como adversarios coincidieron en que romper el marco constitucional de las concesiones privatizadas solo genera desconfianza internacional y pone en riesgo la estabilidad financiera del país.

