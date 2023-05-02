¿Quién es Frank Rubio, el astronauta latino que se encuentra varado en el espacio?

¿Te imaginas ir al espacio y no poder regresar? Esto le pasó a Frank Rubio, un astronauta latino que por diversas inconsistencias en la nave espacial no ha podido efectuar su regreso a la Tierra tras realizar una investigación por parte de la NASA: actualmente, cumple ocho meses varado en el exterior y podría convertirse en el primer astronauta hispano en permanecer más de un año en el universo.

Frank Rubio se convirtió en el hispano número 12 en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI), cuando salió al espacio el pasado 21 de septiembre; su desempeño destacó entre más de 18 mil aspirantes en el año 2017, lo que lo llevó a ser seleccionado por la NASA y ser parte de su equipo de astronautas.

¿Quién es Frank Rubio, el astronauta latino de la NASA que viajó al espacio?

Frank Rubio nació el 11 de diciembre de 1975 en Los Ángeles, California, a pesar de ser estadounidense, su familia es de origen latino, mismo que ha resaltado a lo largo de su carrera como miembro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en donde se incorporó en agosto del 2017.

El astronauta de origen salvadoreño se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos y posteriormente ingresó a la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud para realizar un doctorado en Medicina; Rubio ejerció en el campo militar al volar helicópteros de guerra con un tiempo de mil 100 horas entre las que se incluían despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

Entre los reconocimientos que ha obtenido Frank Rubio a lo largo de su carrera como militar y astronauta de la NASA vislumbra las siguientes menciones:



Estrella de Bronce.

Medalla de Elogio del Ejército.

Medalla de Logro del Ejército.

También ha ganado las insignias de aviador sénior, de explorador, de asalto aéreo y de aerotransporte del ejército de Estados Unidos.

¿Qué pasó con Frank Rubio, el astronauta que está varado en el espacio?

El 21 de septiembre de 2022, el astronauta Frank Rubio partió al espacio en la nave rusa Soyuz MS-22, dicha misión establecía la duración de seis meses; sin embargo, la nave presentó problemas técnicos cuando se acercaba a la Tierra, situación por la que declararon inviable el regreso de Rubio a casa.

De acuerdo al reporte presentado por la organización rusa el problema que dejó varado a Frank Rubio fue una fuga en el sistema de refrigeración, aparentemente causada por la basura espacial que existe con el aumento de satélites alrededor del planeta; el viaje que realizó el astronauta tenía como objetivo medir la microgravedad, con esta información podría ayudar a crear nuevos mecanismos para proteger la salud y la seguridad de los astronautas en futuras misiones.

🧑‍🚀 Des astronautes, dont Frank Rubio de la @NASA ont déplacé une capsule Soyouz sur la station spatiale internationale. Une petite virée dans l'espace qui nous offre d'incroyables images de la station et de la Terre ! ⬇️ pic.twitter.com/hlEcbkxa6F — USA en Français (@USAenFrancais) April 23, 2023

¿Cuándo volverá a la Tierra el astronauta, Frank Rubio, que está varado en el espacio?

Al darse a conocer la noticia sobre el astronauta latino que se quedó varado en el espacio, los miembros de la Estación Espacial Internacional intentaron enviar la nave Progress MS-21: sin embargo, pronto descubrieron que tenía un problema que no le permitiría ayudar a Frank Rubio, pero, el 23 de febrero le enviaron media tonelada con productos de subsistencia entre los que destacan los víveres, la ropa y artículos para limpiar la estación.

Hasta el momento no hay una fecha específica para su regreso, pero se plantea la posibilidad que, en septiembre de 2023 pueda volver a la Tierra, se desconoce si será a través de su nave espacial o enviarán un grupo de rescate.

