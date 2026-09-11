¡El peor atraco! Huachicol fiscal es 100 veces mayor a la “estafa maestra”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la Estafa Maestra “el mayor atraco” de México; hoy, el huachicol fiscal exhibe una cifra 100 veces mayor.

Más de 740 mil millones de pesos en pérdidas por robo y contrabando de combustible, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el combate a la corrupción y el destino de los recursos públicos, durante los gobiernos de Morena.

Hay preguntas que son inevitables ¿El expresidente sabía sobre este inmenso atraco al país o se hacía de la vista gorda? ¿La FGR investiga realmente a los posibles involucrados?