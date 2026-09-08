¿Te llegó un enlace por correo o SMS? La razón por la que no debes instalar apps desde un mensaje de texto; cómo protegerse de fraude

No caigas en trampas. Un solo clic en un mensaje de texto o en un correo electrónico puede ser suficiente para que los ciberdelincuentes puedan apropiarse de tus datos personales y financieros, dejándote sin dinero; te compartimos la razón por la que no debes descargar aplicaciones enviadas por redes sociales, mensajes SMS y otros.

Por esta razón NO debes instalar aplicaciones desde mensajes SMS o correo electrónico

La Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre los riesgos de descargar aplicaciones a través de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes SMS, WhatsApp u otras redes sociales.

El organismo explicó que al dar clic a estos enlaces, estos podrían dirigir a los usuarios a sitios no seguros, ofreciendo aplicaciones que al ser instaladas en los dispositivos podrían ser utilizadas para robar información personal y financiera, usando la información de las víctimas para operaciones fraudulentas.

¿Qué hacer si ya descargaste una aplicación desde SMS o correo electrónico?

¿Descargaste la aplicación sospechosa? Si abriste el enlace que recibiste por algún servicios de mensajería no entres en pánico, lo primero que debes hacer es comunicarte con tu banco para avisar de los hechos.

Una vez que te comuniques con tu institución financiera, podrás recibir orientación, así como tomar las medidas de seguridad correspondientes para no perder tu dinero.

Recuerda que debes comunicarte a tu banco únicamente por los canales oficiales.

🚨 ¡ALERTA! No descargues apps desde enlaces recibidos por SMS, correo, WhatsApp o redes sociales.



⚠️ Podrían ser aplicaciones falsas.



✅ Descarga solo desde Google Play o App Store y verifica que sea la app oficial.



Lee el #comunicado completo: https://t.co/82iIwNC9IS pic.twitter.com/UFuuZ0ZkXp — CONDUSEF (@CondusefMX) September 8, 2026

¿Cómo reconocer un enlace falso antes de descargar una aplicación?

Los enlaces fraudulentos que llegan por mensaje de texto, WhatsApp o correo electrónico suelen estar disfrazados como "empresas legítimas" para generar confianza en los usuarios; sin embargo, existen algunos puntos clave para identificarlos, pero ¿cuáles son?



Revisa la URL: Revisa el candado de seguridad y verifica que el enlace " https:// ".

Revisa el candado de seguridad y verifica que el enlace " ". Errores ortográficos: La empresas no suelen tener errores ortográficos y gramaticales.

La empresas no suelen tener errores ortográficos y gramaticales. Sentido de urgencia: Suelen presionar a los usuarios para que abran sin dudar de su veracidad.

Antes de abrir un mensaje o dar clic en algún enlace, es importante revisar bien el texto, pues al igual que el link, puede presentar fallas orográficas o imágenes de mala calidad.

Recomendaciones

La Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros compartió algunas recomendaciones clave para que los usuarios no caigan en trampas y se conviertan en víctimas de fraude en México.

