¡Cuidado con las estafas! Así puedes reconocer un link fraudulento y evitar el robo de datos

¡No caigas en trampas! En pleno 2026, las estafas digitales son cada vez más sofisticados, poniendo en riesgo tus datos personales y financieros con tan solo un clic en el enlace equivocado, pero ¿cómo reconocer un link fraudulento?

Señales para reconocer un link fraudulento

Por lo general, los links fraudulentos llegan por mensajes de texto o correo electrónico, disfrazados de empresas legítimas para generar confianza en los usuarios y que puedan caer en la trampa.

Expertos en ciberseguridad compartieron algunas recomendaciones para identificar los enlaces fraudulentos, pero ¿cuáles son?



Revisa la URL: Revisa el candado de seguridad y verifica que el enlace " https:// ".

Revisa el candado de seguridad y verifica que el enlace " ". Errores ortográficos: La empresas no suelen tener errores ortográficos y gramaticales.

La empresas no suelen tener errores ortográficos y gramaticales. Sentido de urgencia: Suelen presionar a los usuarios para que abran sin dudar de su veracidad.

Por otro lado, este tipo de mensajes suelen estar acompañados de promesas demasiado buenas para ser verdad, ofreciendo regalos, bonos del gobierno o premios de sorteos en los que no recuerdas haber participado.

Antes de abrir un mensaje o dar clic en algún enlace, es importante revisar bien el texto, pues al igual que el link, puede presentar fallas orográficas o imágenes de mala calidad.

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con el "Portal de Fraudes Financieros", en el que se pueden denunciar teléfonos, páginas web, redes sociales y correos electrónicos que estén relacionados con fraudes.