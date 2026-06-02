¡Va a traer fuertes lluvias y granizo! Frente a qué estados se está formando una zona de baja presión

Tras el anuncio del temporal de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó sobre el acercamiento y formación de dos sistemas de baja presión en el océano Pacífico. Uno de ellos se desplaza en aguas profundas sin causar muchos estragos, el otro se está desarrollando frente a algunos estados del sur del país, lo que podría intensificar aún más las lluvias.

Una zona de baja presión es una región donde la presión de la atmósfera es menor que la de su entorno, lo que provoca que el aire suba y genere nubes, viento y lluvias de fuertes a intensas.

Este medio día, la zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico incrementó a 90 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 2 mil 320 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur y no generaría efectos en territorio nacional pic.twitter.com/mZwHr5DjCt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

Sistema de baja presión se acerca a Baja California

El primer fenómeno en registrar actividad se localiza en el suoeste de la península de Baja California. La Conagua informó que este sistema tiene un 80% de probabilidad de volverse un ciclón tropical en los próximos dos días, manteniendo un 90% de potencial a siete días.

Actualmente se ubica a 2 mil 225 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se está moviendo al oeste-noroeste; por su lejanía y trayectoria, no representa ningún peligro para México.

Alerta por lluvias en estos estados

El fenómeno que sí está generando alerta en algunos estados de la república mexicana es el de la zona de baja presión que se ubica al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este fenómeno mantiene un 40% de probabilidad de desarrollarse como ciclón en un plazo de siete días.

Debido a la cercanía con las costas del Pacífico sur, la evolución se vigila de cerca, pues podría atraer humedad e intensificar el temporal de lluvias en esos estados.

Se pronostican #Lluvias para esta semana en la #CDMX. Checa la información y toma tus precauciones pic.twitter.com/aiCtr8IQEj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

¿Va a llover en la CDMX?

Para los habitantes capitalinos, el paraguas será un accesorio obligatorio para lo que resta de la semana. El miércoles en la tarde se espera un 70% de probabilidad de lluvias fuertes con caída de granizo y temperaturas de entre los 28 y 30 grados. El mismo día, pero en la noche, la caída de lluvia continuará moderadamente con un 60% de probabilidad.

El jueves se espera un día igualmente lluviosos, desde las primeras horas del día.

Para el inicio del fin de semana, este panorama de lluvias no va a cambiar, pues por la tarde del mismo se esperan aguaceros con probabilidades de hasta un 80%.