¿Te agarrará el temporal de lluvias? Activan alerta por tormentas y granizo en CDMX y Edomex esta tarde-noche
¡Aguas! El temporal de lluvias golpeará CDMX y Edomex esta tarde-noche; consulta las alcaldías y municipios con alerta por tormentas, granizo y viento.
El temporal de lluvias comenzó a sentirse este 1 de junio en el Valle de México y las autoridades mantienen una alerta para la tarde y noche debido al pronóstico de tormentas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias más intensas se esperan entre las 18:00 y las 21:00 horas, periodo en el que también podrían presentarse fuertes rachas de viento y reducción de visibilidad, por lo que el llamado es a tomar precauciones si tienes planeado salir de casa, regresar del trabajo o trasladarte por carreteras y avenidas principales de la zona metropolitana.
Alcaldías de CDMX bajo alerta por lluvias esta tarde tras arribo de temporal
Las precipitaciones podrían extenderse a gran parte de la capital; entre las alcaldías con probabilidad de lluvias fuertes se encuentran:
- Gustavo A. Madero
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
- Cuauhtémoc
- Benito Juárez
- Iztapalapa
- Iztacalco
- Venustiano Carranza
- Coyoacán
- Tláhuac
- Xochimilco
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Álvaro Obregón
- Magdalena Contreras
- Cuajimalpa
Durante esta tarde ya se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en zonas del oriente y sur de la ciudad, especialmente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con desplazamiento hacia Milpa Alta; las autoridades prevén que estas condiciones continúen durante varias horas.
Municipios del Edomex donde se esperan tormentas
En el Estado de México también se mantiene vigilancia por lluvias fuertes; los municipios con mayor probabilidad de afectaciones incluyen Toluca, Lerma, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Atlacomulco, Tlalnepantla, Ecatepec, Zumpango, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.
Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, baja visibilidad y complicaciones en vialidades urbanas y carreteras, principalmente durante el horario de salida laboral.
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¿Qué riesgos trae este temporal de lluvias?
Además de las tormentas, el pronóstico contempla descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora; aunque la temperatura se mantendrá cálida durante parte de la tarde, la combinación de humedad y nubosidad favorecerá el desarrollo de tormentas de rápida evolución.