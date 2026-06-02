¿Te agarrará el temporal de lluvias? Activan alerta por tormentas y granizo en CDMX y Edomex esta tarde-noche

El temporal de lluvias comenzó a sentirse este 1 de junio en el Valle de México y las autoridades mantienen una alerta para la tarde y noche debido al pronóstico de tormentas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias más intensas se esperan entre las 18:00 y las 21:00 horas, periodo en el que también podrían presentarse fuertes rachas de viento y reducción de visibilidad, por lo que el llamado es a tomar precauciones si tienes planeado salir de casa, regresar del trabajo o trasladarte por carreteras y avenidas principales de la zona metropolitana.

Alcaldías de CDMX bajo alerta por lluvias esta tarde tras arribo de temporal

Las precipitaciones podrían extenderse a gran parte de la capital; entre las alcaldías con probabilidad de lluvias fuertes se encuentran:



Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Coyoacán

Tláhuac

Xochimilco

Milpa Alta

Tlalpan

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Cuajimalpa

Durante esta tarde ya se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en zonas del oriente y sur de la ciudad, especialmente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con desplazamiento hacia Milpa Alta; las autoridades prevén que estas condiciones continúen durante varias horas.

Municipios del Edomex donde se esperan tormentas

En el Estado de México también se mantiene vigilancia por lluvias fuertes; los municipios con mayor probabilidad de afectaciones incluyen Toluca, Lerma, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Atlacomulco, Tlalnepantla, Ecatepec, Zumpango, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca .

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, baja visibilidad y complicaciones en vialidades urbanas y carreteras, principalmente durante el horario de salida laboral.

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¿Qué riesgos trae este temporal de lluvias?

Además de las tormentas, el pronóstico contempla descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora; aunque la temperatura se mantendrá cálida durante parte de la tarde, la combinación de humedad y nubosidad favorecerá el desarrollo de tormentas de rápida evolución.