Lanchas, autos flotando y una persona desaparecida: El devastador impacto de las lluvias y granizo en CDMX y Edomex

¡Tormenta azota la CDMX y Edomex! Las fuertes lluvias provocaron intensas inundaciones en las calles de la alcaldía de Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan, dejando graves daños y una persona desaparecida.

De calles inundadas a deslaves: Así azotaron las fuertes lluvias a la CDMX

En la Ciudad de México, la Av. Jesús del Monte se convirtió en un verdadero Río, arrastrando varios vehículos a su paso, mientras que en la Av. Tamaulipas algunos automóviles quedaron atrapados.

Por otro lado, en la colonia San José de los Cedros en Cuajimalpa, el granizo alcanzó lo más de 50 centímetros de altura.

"Estaba bailando un coche blanco, creo que fueron dos (...) O sea se fue subiendo el nivel, hasta que se quedó así", explicó Luis Fernando Romero, vecino de la zona.

En el kilómetro 26 de la carretera México-Toluca se registró un deslave que daño al menos seis vehículos.

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Tormenta y granizada provocan deslaves e inundaciones de hasta 4 metros en Cuajimalpa y Huixquilucan ⛈️🛶



Las labores de emergencia sumaron más de 10 horas durante la madrugada. @oscar_mendoza31 con la información en… pic.twitter.com/fbJKwpCoef — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Inundaciones de 4 metros en Huixquilucan: Buscan en lancha a una mujer desaparecida

Las fuertes lluvias en el Estados de México (Edomex) provocaron que el agua subiera alrededor de 4 metros de alto en calles del municipio de Huixquilucan. Además, se reportó la desaparición de una mujer, quien supuestamente se encontraba dentro de un edificio.

"Se empezó a inundar, se empezó a inundar (...) La bomba que teníamos de aquel lado para sacar el agua se quemó y ya fue cuando se inundó todo", contó Enrique Morales, vigilante de un edificio en Huixquilucan.

Tras el reporte de la mujer desaparecida, rescatistas entraron al edificio con ayuda de una lancha para poder buscarla; sin embargo, no hay información oficial que indique si ya fue localizada.

Por otro lado, en la calle San Antonio en la colonia San José de los Cedros, el agua ingreso a varios negocios y viviendas.

Más de 10 horas de trabajo tras fuertes lluvias en CDMX y Edomex

Elementos de Protección Civil de la CDMX y Edomex trabajaron para sacar el lodo de las coladeras y que poco a poco bajara el nivel del agua, la cual alcanzó varias casas y negocios de Cuajimalpa y Huixquilucan. Los trabajos duraron más de 10 horas.