Xóchitl Gálvez celebra juntar más de medio millón de firmas

Este miércoles 9 de agosto, el Frente Amplio por México dará a conocer los nombres de los que recabaron las 150 mil firmas requeridas para el proceso interno. Ante esto, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez celebró haber juntado más de medio millón de rúbricas.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora escribió: "¡Lo logramos! Íbamos por 150 mil firmas y juntamos ¡MÁS DE MEDIO MILLÓN! Estoy muy agradecida con todas y todos ustedes. Este es solo el comienzo. A prepararnos para lo que sigue".

Cabe recordar que tienen que recabar al menos 150 mil rúbricas en 17 estados de la República Mexicana y el límite para registrarlas fue el pasado martes 8 de agosto.

¡Lo logramos!



Íbamos por 150 mil firmas y juntamos ¡MÁS DE MEDIO MILLÓN!



Estoy muy agradecida con todas y todos ustedes.



Este es solo el comienzo. A prepararnos para lo que sigue. 🫶🏼👊🏼#XóchitlVa pic.twitter.com/fCSiI165ga — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 9, 2023

Xóchitl Gálvez participa en la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas

A través de su cuenta de Twitter, la panista dijo que convocó a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de México: "Aquí estamos escuchando lo que mujeres y hombres indígenas expresan sobre sus derechos, preocupaciones y necesidades".

¿Quiénes son los 11 aspirantes en el proceso de Va por México?

Tras la baja de Gabriel Quadri, así como de Jorge Luis Preciado el pasado 7 de agosto, de 13 aspirantes solamente quedan 11:

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Israel Rivas

11. Sergio Iván Torres Bravo

¿Qué sigue en el proceso del Frente Amplio por México?

Este 9 de agosto el Frente Amplio por México dará a conocer a los aspirantes que sí lograron la meta de 150 mil firmas. Posteriormente, el día jueves 10 de agosto se llevará a cabo el primer Foro en donde los integrantes de la oposición hablarán acerca de su visión de México rumbo a las elecciones 2024.

Cabe destacar que, en la conferencia donde presentó su baja del proceso, Jorge Luis Preciado aseguró que había irregularidades, además de que Gálvez Ruiz sería la candidata presidencial.

“El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después, en las encuestas, el acuerdo es que solo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xochitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez”, mencionó.