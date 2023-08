Jorge Luis Preciado renuncia a proceso del Frente Amplio por México, asegura que está arreglado

A tan solo un día de que se termine la fase de recolección de firmas en el proceso del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado se bajó de la contienda, pues señala que hay irregularidades y que incluso está arreglado; asegura que la candidata presidencial será Xóchitl Gálvez.

“El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca, Beatríz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después, en las encuestas, el acuerdo es que solo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xochitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez”, mencionó.

Afirmó que el proceso es una farsa, por lo que, después de 29 años militando en el Partido Acción Nacional (PAN), presentará su renuncia. En ese sentido, se lanzó contra el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

“Yo no tengo nada que reprocharle al PAN, el PAN me ha dado mucho, el problema aquí es Marko Cortés, quien por dignidad debería renunciar a la dirigencia, quiere imponer a Xóchitl y solo le está haciendo el juego a Andrés, pareciera que trabaja para él, me decía “súmate a la que va a ganar y te va a dar chamba, yo no vine por chamba”, señaló.

¿Quiénes son los 11 aspirantes en el proceso de Va por México?

Tras la baja de Jorge Luis Preciado y de Gabriel Quadri, el pasado 13 de julio, quedan solamente 11 aspirantes a candidato presidencial, de los 13 que en primera instancia quedaron electos:

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Israel Rivas

11. Sergio Iván Torres Bravo

¿Cuándo termina el proceso de recolección de firmas del proceso Frente Amplio por México?

Tras una serie de problemas en la plataforma para la recolección de firmas, se amplió el plazo para la recepción de las mismas, es decir, del 12 de julio al 8 de agosto. Los 11 aspirantes restantes tendrán que recolectar 150 mil rúbricas en 17 estados de la República Mexicana.