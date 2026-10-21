¡Sigue el mal tiempo! Frente frío 2 golpea estos estados con intensas lluvias y granizo HOY

Las lluvias continuarán este miércoles 21 de octubre en distintas regiones de México debido a los efectos del frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsó. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Veracruz y Oaxaca serán las entidades con las precipitaciones más intensas.

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

A estas condiciones se suman el viento de componente norte y el oleaje elevado en las costas del sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas HOY 21 de octubre?

El pronóstico del SMN contempla diferentes niveles de precipitación para este miércoles. Estos son los estados que deberán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz, en el centro y sur, y Oaxaca, en el noreste.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Tabasco, en el oeste, y Chiapas, en el norte.

Lluvias fuertes con acumulados de 25 a 50 milímetros: Chihuahua, en el oeste y sur; Tamaulipas, en el norte y sureste; Puebla, en el norte y sureste; Guerrero, en el sur y sureste; Campeche, en el suroeste, y Quintana Roo, en el centro y sur.

Estas precipitaciones pueden generar afectaciones en caminos, viviendas y zonas con problemas de drenaje, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar cruzar calles o corrientes de agua inundadas.

Para este día se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Veracruz y #Oaxaca. Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️ https://t.co/fj47hyjdyu https://t.co/nvFEt0IHTJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

¿En qué otros estados lloverá este miércoles?

Las precipitaciones también alcanzarán otras entidades del país, aunque con acumulados menores.

El SMN pronostica intervalos de chubascos, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, el suroeste del Estado de México y Yucatán.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas, en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y la Ciudad de México.