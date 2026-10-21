Frío de hasta 0 °C hoy miércoles 21 de octubre: Frente frío 2 se aleja pero deja bajas temperaturas y viento en estados de México

Aunque el frente frío número 2 ya se mueve sobre el Mar Caribe y deja de afectar directamente a la República Mexicana, sus efectos aún se van a sentir en varias regiones durante este miércoles 21 de octubre. La masa de aire polar que lo acompañó seguirá causando mañanas heladas, tardes frescas y rachas de viento en la zona del Golfo.

Y no es todo, pues las autoridades advierten de la llegada de un nuevo frente frío para este jueves 22 de octubre.

Esto es lo que va a provocar el frente frío 2 hoy miércoles 21 de octubre.

Frente frío 2 se va pero seguirá provocando efectos en México

El sistema frontal número 2 está extendido como estacionario en las aguas del Mar Caribe, por lo que ya no provoca consecuencias de tanta consideración en México.

Aunque la masa de aire polar que venía detrás de él seguirá provocando que el ambiente se sienta fresco a frío durante el día en la zona del norte, el centro, el oriente y el sureste del país.

Este miércoles un nuevo frente frío ingresará al noroeste de #México por la noche.



En interacción con una baja presión atmosférica en niveles medios y altos, y las corrientes de un fuerte flujo de viento en el noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias fuertes en… pic.twitter.com/su482Nv1bK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

Viento del frente frío en Veracruz y Oaxaca

A pesar de que el frente ya se alejó, el viento no termina en las costas. Se prevé que continúe el viento de componente norte con rachas y oleaje elevado en las playas del sur de Veracruz, y en la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec en Oaxaca.

Temperaturas de 0 a 5 °C en estos estados hoy

Las madrugadas seguirán registrando temperaturas frías. Para las primeras horas de este jueves 22 de octubre se pronostican mínimas de entre 0 y 5 °C en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío 3 llega este jueves 22 de octubre

Apenas nos vamos recuperando del frente frío anterior y las autoridades ya confirmaron que el frente frío 3 se acercará al noroeste de México durante este jueves.

Este sistema entrará por la franja norte para traer rachas de viento y un nuevo descenso en las temperaturas.

Debido a las bajas temperaturas que se mantendrán por las mañanas y noches, las autoridades sugieren salir bien abrigados y mantenerse atentos a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.