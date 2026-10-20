Frente frío 2 provoca suspensión de clases este martes: ¿En qué niveles y dónde?

La suspensión de clases en Veracruz se aplicará este martes 20 de octubre de 2026 en todos los niveles educativos de 10 municipios del estado, debido a la contingencia meteorológica relacionada con el frente frío número 2 ; la medida busca prevenir riesgos ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y condiciones adversas en distintas zonas de la entidad.

Los municipios donde no habrá actividades escolares son Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa; las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué municipios de Veracruz suspenden clases este martes?

La medida comprende todos los niveles educativos en las 10 localidades anunciadas por las autoridades estatales; la decisión se tomó como parte de las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas en el sur de Veracruz.

Las familias deberán considerar la suspensión para organizar sus actividades del martes y consultar cualquier actualización sobre la emergencia, por lo que, en caso de necesitar ayuda ante una situación de riesgo, está disponible el número de emergencias 911.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROCÍO NAHLE HACE “VISITAS SORPRESA” A HOSPITALES DE VERACRUZ Y SE ENCUENTRA CON RECLAMOS DE PACIENTES

⚠️ AVISO: SUSPENSIÓN DE CLASES POR FRENTE FRÍO NO. 2 Derivado de la contingencia meteorológica en el sur del estado, se confirma la suspensión de clases este martes 20 de octubre en los siguientes 10 municipios. Sigue las medidas de prevención. https://t.co/WIBlrCJceO — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 20, 2026

Frente frío 2 provocará lluvias intensas en Veracruz

El pronóstico meteorológico advierte que el frente frío número 2 permanecerá con características de estacionario sobre el golfo de México, lo que favorecerá precipitaciones de consideración en el territorio veracruzano.

Durante la noche de este lunes y la madrugada del martes se esperan lluvias puntuales torrenciales en el sur del estado; para el martes, el pronóstico contempla precipitaciones puntuales intensas tanto en el norte como en el sur de Veracruz, estas condiciones pueden estar acompañadas de otros fenómenos meteorológicos que requieren atención preventiva.

Vientos de Norte y oleaje elevado en las costas

La masa de aire polar asociada al sistema frontal también favorecerá un descenso de temperatura en distintas regiones del país y un evento de Norte en Veracruz; para las zonas centro y sur del estado se prevén rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Además, se pronostica oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas del sur veracruzano, estas condiciones representan un factor de riesgo para las actividades marítimas y quienes se encuentren cerca del litoral.