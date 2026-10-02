¿Dónde y qué escuelas suspenderán clases presenciales este viernes por frente frío en México?

Las clases presenciales quedarán suspendidas este viernes 2 de octubre en Nuevo León debido al pronóstico de lluvias asociado al frente frío número 1; los estudiantes de educación básica tomarán sus actividades de manera virtual como medida preventiva.

La disposición contempla a escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria; también incluye a las Escuelas Normales y a instituciones de educación media superior y superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

¿Qué escuelas de Nuevo León no tendrán clases presenciales?

La medida abarca todos los niveles señalados por la autoridad educativa estatal. Las actividades continuarán desde casa mediante las plataformas y herramientas digitales utilizadas por cada docente y plantel.

No se trata de una suspensión total de actividades escolares, sino de un cambio temporal de modalidad para evitar que estudiantes y trabajadores tengan que trasladarse durante el periodo de mayor afectación meteorológica.

Los directivos, maestros y personal de apoyo podrán acudir a los planteles para revisar las condiciones de las instalaciones, pero únicamente si las condiciones de las vialidades permiten realizar el traslado sin poner en riesgo su seguridad.

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#AlMomento | Suspenden clases presenciales en todos los niveles educativos en Nuevo León por fuertes lluvias derivadas del Frente Frío Número 1.https://t.co/iJ7UEN7WLJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

¿Por qué suspendieron las clases presenciales?

El frente frío número 1 avanzará sobre el norte y noreste de México y provocará lluvias intensas en distintos puntos de la región. Para Nuevo León se pronostican precipitaciones puntuales intensas en el norte y noreste, mientras que en el norte del estado podrían presentarse lluvias torrenciales.

El pronóstico también contempla descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento en las zonas afectadas.

La situación forma parte de un escenario meteorológico más amplio, ya que el mismo sistema frontal también generará lluvias importantes en Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Ante estas condiciones, las autoridades educativas pidieron a la comunidad escolar mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil y de cualquier nueva alerta que pudiera modificar las actividades escolares.