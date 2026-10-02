Frente Frío llega a México: estos estados tendrán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos HOY 2 de octubre

El Frente Frío ya tiene presencia sobre el noreste de México este viernes y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas de este viernes no dependen únicamente del frente frío, pues el huracán "Rachel" y la onda tropical número 42 también contribuirán a las lluvias que se esperan en diferentes entidades.

¿En qué estados se sentirá el Frente Frío hoy?

De acuerdo con Conagua, el Frente Frío número se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, por lo tanto los estados que tendrán las precipitaciones más intensas asociadas con este sistema son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, donde se pronostican lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

Además, el pronóstico contempla vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, entre otros estados.

¿También lloverá en CDMX?

La Ciudad de México no se encuentra entre las entidades donde el Frente Frío provocará las lluvias más intensas, pero sí se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, de acuerdo con el reporte de Conagua.

Además, la capital tendrá viento de entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.

Frente Frío también traerá temperaturas de hasta 0 °C

Aunque el sistema destaca por las lluvias y los fuertes vientos, también se esperan temperaturas bajas en algunas zonas.

Conagua pronostica temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla durante las primeras horas del día.