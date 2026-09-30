Un frente frío puede afectar tu cuerpo: por qué causa dolor de cabeza y más cansancio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el primer frente frío de la temporada ingresó por el norte de México, provocando un descenso en las temperaturas en algunas regiones, además de fuertes lluvias.

Estos cambios en las condiciones atmosféricas no solo se resienten en el ambiente, ya que puede influir en algunas personas y provocar síntomas como dolor de cabeza, cansancio o malestar, pero ¿por qué ocurre esto?

¿Qué le hace un frente frío al cuerpo?

Uno de los factores que puede estar relacionado con el dolor de cabeza durante tiempos de frío y mayor humedad es la variación de la presión atmosférica.

La American Migraine Foundation señala que los cambios meteorológicos pueden afectar los síntomas de migraña, luego de que algunas personas reportaran una mayor sensibilidad entre los cambios de temperatura.

Mayo Clinic también identifica entre los posibles desencadenantes de migraña las temperaturas extremas, el frío, el viento, las tormentas, la humedad y los cambios en la presión barométrica.

Por ello, la llegada de un frente frío puede coincidir con dolor de cabeza o con un aumento de las molestias en quienes ya padecen migraña, especialmente si el descenso de temperaturas es muy marcado.

¿Por qué puedes sentir más cansancio cuando hace frío?

El cansancio también puede aparecer durante cambios importantes en el clima, aunque no significa que todas las personas vayan a experimentar este efecto.

Las bajas temperaturas pueden hacer que el organismo tenga que trabajar para conservar el calor corporal. Además, los cambios en la rutina o permanecer más tiempo resguardado por el frío en el exterior, pueden influir en cómo se siente una persona durante el día.

Por ello, expertos recomiendan que ante un frente frío, las personas se hidraten constantemente, duerman sus horas completas, además de seguir las indicaciones médicas cuando existe un tratamiento para la migraña.

De acuerdo con @conagua_clima, hoy se prevé el ingreso del primer 🥶 #FrenteFrío de la temporada 2026-2027 sobre #Chihuahua.



👉 Originará lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas; 🌬️ #Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en… pic.twitter.com/GG9CT75xBp — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2026

¿Qué estados serán afectados por el frente frío en México?

El frente frío número 1 afectará principalmente al norte y noreste de México, dejando fuertes lluvias en los siguientes estados:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Zacatecas.

El SMN también pronostica temperaturas bajas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Mientras que para zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrarse temperaturas de hasta -5 a 0 grados durante la madrugada del domingo.

