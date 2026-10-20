México espera 56 frentes fríos: en este mes terminará la temporada 2026-2027

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla el ingreso de más sistemas frontales que el ciclo anterior, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Hasta cuándo se extenderá este periodo en México y cuántos frentes fríos se esperan?

¿Cuándo terminará la temporada de frentes fríos en México?

El frío en México terminará estadísticamente en mayo 2027, así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por medio del SMN.

De acuerdo con el pronóstico presentado el pasado 4 de septiembre, se espera el ingreso de 56 sistemas frontales al territorio mexicano entre septiembre 2026 a mayo 2027.

La cifra supera los 48 frentes fríos pronosticados para la temporada 2025-2026, lo que representa ocho sistemas más en la comparación entre los dos pronósticos.

Además, el SMN mencionó que el promedio climatológico del periodo 1990-2020 es de 50 frentes fríos, por lo que la previsión para el ciclo actual se encuentra seis sistemas por encima de esta referencia.

¿Cuántos frentes fríos se esperan por mes?

¡Saca el cobertor de tigre! El pronóstico del SMN divide los 56 sistemas de la temporada 2026-2027 de la siguiente manera:



Septiembre 2026: 3 frentes fríos

Octubre: 7 frentes fríos

Noviembre: 8 frentes fríos

Diciembre: 9 frentes fríos

Enero 2027: 8 frentes fríos

Febrero: 7 frentes fríos

Marzo: 6 frentes fríos

Abril: 6 frentes fríos

Mayo: 2 frentes fríos

Diciembre es el mes en el que se esperan temperaturas bajas por más tiempo, seguido de noviembre y enero con ocho frentes fríos cada uno.

¿Qué provocan los frentes fríos en México?

Según la Conagua, los sistemas frontales pueden favorecer el desplazamiento de masas de aire frío hacia el norte y centro de México.

Para la temporada 2026-2027, el SMN también espera una mayor probabilidad de condiciones húmedas en determinados periodos, asociados con el fenómeno "El Niño".

También el incremento en la frecuencia de los eventos de Norte, que pueden provocar intensificaciones en zonas costeras del golfo de México.

