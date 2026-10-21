“Paternalismo, excesos y choque de ministros": El análisis de los fallos más polémicos de la Suprema Corte en Hechos AM

En la mesa de análisis de Hechos AM, se examinaron tres resoluciones clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reflejan crecientes fricciones internas entre los ministros. El primer caso, bautizado mediáticamente como el “amparo de los dorilocos”, ratificó la prohibición de vender alimentos con sellos de advertencia o exceso de cafeína dentro de las universidades, validando una postura fuertemente paternalista que trata a estudiantes adultos —contribuyentes y ciudadanos con derecho a voto— como si fueran menores de edad, mientras se desestimaron los reclamos para realizar un test de proporcionalidad sobre la medida.

El debate abordó también dos polémicas procesales y de fondo dentro del máximo tribunal. Por un lado, se criticó el intento por continuar de oficio con el “amparo del Grinch” —impugnación contra nacimientos navideños en espacios públicos— pese al desistimiento del ciudadano promovente, lo que fue frenado por la mayoría al advertir un exceso de atribuciones. Por otro lado, en la revisión de la Ley de Humanidades, se exhibió la discriminación hacia investigadores de universidades privadas al condicionar o retirar sus estímulos del Sistema Nacional de Investigadores según la agenda del gobierno, desatando un duro choque directo entre integrantes del pleno por los sesgos ideológicos en la ciencia.