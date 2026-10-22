¿Tu estado está en la lista? Pronostican temperaturas de hasta 0 grados en México

El termómetro podría acercarse a los cero grados en distintas regiones de México. Para este jueves 22 de octubre, el pronóstico meteorológico contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de 13 estados. ¿El tuyo está en la lista?

Las condiciones más frías se esperan en regiones montañosas del norte, centro y sur del país, por lo que no significa que todo el territorio de las entidades mencionadas registre temperaturas tan bajas.

¿En qué estados habrá temperaturas de hasta 0 grados?

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados se esperan en las zonas serranas de los siguientes estados:



Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Aguascalientes

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El pronóstico establece este rango de temperatura para las zonas serranas de esas entidades, sin precisar que todas alcanzarán necesariamente los cero grados.

¿Por qué se esperan mañanas frías en estas regiones?

La masa de aire polar que generó el frente frío número 2 mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, se prevén bancos de niebla en algunas regiones, que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Por ello, las condiciones meteorológicas también podrían dificultar los traslados en los lugares donde se presente este fenómeno.

¿El frío durará todo el día? Esto dice el Clima hoy

Las temperaturas podrían cambiar conforme avance la jornada. En el Valle de México, por ejemplo, se espera un ambiente fresco por la mañana y templado a cálido durante la tarde.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. En Toluca, Estado de México, la mínima prevista es de 8 a 10 grados, mientras que la máxima oscilará entre 19 y 21 grados.

Así, aunque el pronóstico contempla temperaturas de hasta 0 grados en zonas serranas, las condiciones serán distintas en otras regiones del país.