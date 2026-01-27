¡Tragedia al amanecer! Exceso de velocidad provoca fuerte choque en la Del Valle; una persona queda atorada | Mientras Dormía

¡Tragedia en la CDMX! En las primeras horas de este 27 de enero 2026, mientras usted dormía , se registró un grave accidente en calles de la colonia Del Valle Centro; un tripulante quedó atrapado adentro del automóvil.

Los primeros reportes indican que el exceso de velocidad fue lo que provocó el fuerte choque, en la intersección Eje 3 Av. Coyoacán y el Eje 5 Eugenia. Ambas unidades resultaron con severos daños materiales.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Accidente vial en la Del Valle. La imprudencia y el exceso de velocidad provocaron un fuerte choque en el cruce de Av. Coyoacán y Eugenia.



Una persona resultó lesionada, fue rescatada y atendida sin riesgo de vida; el conductor responsable quedó… pic.twitter.com/5p12ubi0pt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

Rescatan a pasajero atrapado tras fuerte choque en la Del Valle

El accidente ocurrió en la llegada al cruce, cuando uno de los dos conductores no logró detener el vehículo y se estrelló contra una camionera.

Uno de los pasajeros quedó lesionado y atrapado dentro de uno de los automóviles, por lo que rescatistas de la alcaldía Benito Juárez acudieron de inmediato para realizar las maniobras necesarios y poder sacarlo del vehículo.

Al ser liberado, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital. Según el reporte médico, las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Choque provoca cierre en calles de la Benito Juárez

El accidente provocó afectaciones viales por más de una hora en esta zona. Elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderaron el área para facilitar las labores de emergencia y evitar nuevos incidentes.

Por otro lado, el conductor quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición de Ministerio Público, quien se encargará de deslindar las responsabilidades correspondientes y determinar su situación legal.

Bomberos y personal de Protección Civil, quitaron las partes de los dos autos que quedaron tiradas en el pavimento y sobre las banquetas, para finalmente liberar la vialidad.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.