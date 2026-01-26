¡Violencia en Edomex! Matan a balazos a joven de 25 años tras salir a un bar en Ecatepec | Mientras Dormía

¡Tragedia en Edomex! En las primeras horas de este 26 de enero 2026, mientras usted dormía , un joven de 25 años fue asesinado a balazos después de salir de un bar, ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

La víctima falleció en el lugar del ataque tras recibir 10 disparos de armas de fuego.

Joven recibe al menos 10 balazos: Vecinos narran cómo fue el ataque

Según los vecinos, el joven caminaba sobre la Av. Carlos Hank González, en la colonia Valle de Guadalupe, cuando fue interceptado por un sujeto armado , que sin mediar palabra comenzó a dispararle de manera directa en al menos 10 ocasiones.

La víctima de 25 años de edad, cayó gravemente herida sobre la banqueta; vecinos de la zona avisaron a los servicios de emergencia.

Por su parte, el responsable del ataque a balazos logró darse a la fuga: hasta ahora se desconoce su paradero.

¿Qué pasó #MientrasDormía ? Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos tras salir de un bar en Ecatepec; recibió al menos 10 disparos. Autoridades ya investigan y revisan cámaras de seguridad. Además, un joven chocó contra una patrulla en Polanco; una mujer… pic.twitter.com/uVAS6DBa14 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Autoridades investigan el caso para dar con el responsable

Paramédicos arribaron minutos más tarde al lugar de los hechos, donde confirmaron la muerte del joven de 25 años de edad. Elementos de la Policía Municipal, acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y realizar los peritajes necesarios.

Autoridades informaron que ya se están revisando las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona para poder identificar al responsable.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato de este hombre.

Joven de 25 años provoca accidente y lastima a una policía en CDMX

En otro punto de la Ciudad de México (CDMX), un joven de 25 años de edad protagonizó un accidente automovilístico al impactarse contra una patrulla que circulaba sobre la Av. Homero, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

A bordo de la patrulla viajaba una mujer policía quien resultó lesionada.

Accidente ocurre por descuido del conductor

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindarles atención médica. Tras la valoración, se determinó que no era necesario trasladar a la mujer herida al hospital, pues no había lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su integridad.

Todo ocurrió supuestamente por qué el joven se distrajo al volante.

El culpable permaneció en el lugar tras solicitar el apoyo de la aseguradora para cubrir los gastos.