Fuerza Regida ofrece recompensa: les robaron 22 videos inéditos

Fuerza Regida tenía listo el material para su próximo lanzamiento, pero un robo puso en riesgo meses de trabajo. Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación, denunció que se llevaron unas memorias USB con 22 videos musicales que formarían parte de Pisteando con la Regida, Volumen 4.

El atraco ocurrió en la Ciudad de México y, según contó el cantante, los dispositivos estaban dentro de un vehículo junto con otros equipos de grabación. La petición de JOP fue directa: que devuelvan las memorias, aunque se queden con el resto de las cosas.

¿Qué le robaron a Fuerza Regida en Ciudad de México?

De acuerdo con el relato de Ortiz Paz, el director de video del grupo fue víctima del robo. Los responsables se llevaron equipo de trabajo y las memorias USB donde estaba almacenado el material audiovisual del próximo disco.

El cantante explicó que la preocupación no se limita al valor de los dispositivos, sino al esfuerzo que implicó producir los 22 videos, que se planeaba estrenar junto con el álbum en las próximas semanas.

“Robaron las memorias y queremos que si las tienen, por favor devuelvan las memorias. Quédense la computadora, quédense la cámara, se pueden quedar todo eso, nomás devuélvanos nuestras memorias”, pidió en un video difundido en redes sociales.

¿Qué pasó con los 22 videos de Pisteando con la Regida, Volumen 4?

Las memorias contienen material audiovisual preparado para acompañar el nuevo lanzamiento de Fuerza Regida. Su desaparición podría complicar los planes del grupo, que ya había invertido tiempo y recursos en las grabaciones.

“Trabajamos mucho, está nuestro tiempo para hacer esos videos, ¿y así nomás, así tan rápido se desaparecieron?”, expresó JOP al lamentar lo ocurrido.

El cantante pidió ayuda para recuperar los dispositivos y señaló que la intención era resolver el asunto sin llevarlo ante la justicia, aunque no detalló si ya se presentó una denuncia formal.

¿Fuerza Regida ofrece recompensa por recuperar las memorias?

Ortiz Paz aseguró que cuentan con fotografías y videos de la persona que presuntamente cometió el robo. Sin embargo, dijo que preferían no difundir esas imágenes y concentrarse en recuperar el material.

“Tenemos fotos y videos de la persona que se los robó; no queremos darlos a conocer, sino que nos los devuelvan y les daremos una recompensa”, afirmó.

Por ahora, la prioridad del grupo es recuperar las memorias para evitar que se pierda el trabajo realizado para su próximo disco.

¿Quién es Fuerza Regida y por qué genera tanta expectativa su nuevo disco?

Fuerza Regida es una agrupación mexicoestadounidense originaria de San Bernardino, California, que comenzó su trayectoria en 2017. Con Jesús Ortiz Paz como vocalista, el grupo ganó popularidad con sus interpretaciones de corridos y su presencia en plataformas digitales.

Su próximo proyecto, Pisteando con la Regida, Volumen 4, ahora enfrenta un contratiempo: la desaparición de los 22 videos que estaban destinados a acompañar el lanzamiento.