El Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico ha buscado expandir el tráfico de drogas a Estados Unidos a pesar de la detención y sentencia de su fundador Joaquín "El Chapo" Guzmán. En la organización existe una facción conocida como "Los Menores", cuya presencia se mantiene en México.

El 20 de febrero de 2025 el Cártel de Sinaloa fue designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una violenta organización terrorista, la cual a través de "Los Menores" se niega a rendirse.

¿Quiénes son "Los Menores" del Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con ese país, el Cártel de Sinaloa es uno de los más poderosos del mundo que produce y trafican fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, mediante asesinatos y secuestros.

En la estructura del cártel nació un grupo que se vincula con Joaquín "El Chapo" Guzmán conocido como "Los Menores", el alias con el que las autoridades identifican a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Guzmán Loera mejor conocida como "Los Chapitos" y estos son:



Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito"

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "El Alfredillo"

Ovidio Guzmán López, "El Ratón"

Joaquín Guzmán López

Aunque "El Chapo" Guzmán tuvo otro hijo, pero fue asesinado. Se trata de Édgar Guzmán, quien tenía de 22 años cuando lo mataron a balazos el 8 de mayo de 2008.

Luego de la captura de su padre, "Los Chapitos" tomaron el control de la organización, pero Estados Unidos los identificó y comenzó a buscarlos para detener uno por uno.

El papel de "Los Menores" o "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa

"Los Chapitos" es una facción clave del Cártel de Sinaloa, que mediante sus narcolaboratorios trafican fentanilo en pastillas a Estados Unidos.

Actualmente Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán están bajo custodia estadounidense, mientras que Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán permanecen prófugos.

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"Los Menores" controlan el tráfico de fentanilo a través de su capacidad para obtener precursores químicos y controlar la producción mediante sus laboratorios secretos en Sinaloa.

El papel de Iván Archivaldo en "Los Chapitos" ha desatado una ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales como "La Mayiza".

"El Alfredillo", lugarteniente de su hermano Iván, ha participado en la tortura de rivales para obtener información sobre una posible infiltración en el territorio controlado por "Los Chapitos".

Buscan atrapar a "Los Menores" con recompensa de millones de dólares

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información para detener a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito" y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "El Alfredillo".

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

El gobierno estadunidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por "Alfredillo", como es apodado el hijo de "El Chapo" Guzmán.

Es buscado por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; intento/conspiración para importar/exportar sustancias controladas con intención de distribuirlas.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

"El Chapito" es acusado por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancia controlada; intento/conspiración de sustancia controlada e importación/exportación con intención de distribuir.