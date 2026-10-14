Una semana de desperdicio: Fuga de agua y mega baches provocan caos en la Álvaro Obregón; otras afectaciones en CDMX

En las primeras horas de este 14 de octubre 2026 se reportó una fuga de agua y baches en calles de la colonia Bellavista, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, el problema ya ha sido reportado con las autoridades; sin embargo, la fuga de agua lleva más de una semana sin ser atendida.

Habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se atienda la denuncia ciudadana.