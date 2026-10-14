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Una semana de desperdicio: Fuga de agua y mega baches provocan caos en la Álvaro Obregón; otras afectaciones en CDMX

La fuga de agua y baches en calles de la Álvaro Obregón afectan a los automovilistas, ciclistas y peatones que transitan todos los días por la zona.

Fuga de agua en Álvaro Obregón: Afectaciones por baches y otros accidentes en CDMX este 14 de octubre 2026
Fuga de agua y baches en Álvaro Obregón, CDMX|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iveth Ortiz

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 14 de octubre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este miércoles

Fuga de agua y baches afectan calles de Álvaro Obregón

En las primeras horas de este 14 de octubre 2026 se reportó una fuga de agua y baches en calles de la colonia Bellavista, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, el problema ya ha sido reportado con las autoridades; sin embargo, la fuga de agua lleva más de una semana sin ser atendida.

Habitantes de la zona hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se atienda la denuncia ciudadana.

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