Revelan las primeras indagatorias sobre lo que pudo ocasionar la explosión de una taquería que dejó 2 muertos y 11 personas heridas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación por la explosión registrada la tarde del 11 de septiembre en un puesto de comida ubicado sobre la avenida Santa Lucía y Rosa Venus, en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde el inicio del siniestro, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación intervino en el sitio para esclarecer lo ocurrido, registrando oficialmente dos personas fallecidas y 14 lesionadas, de las cuales un adulto y dos menores ya obtuvieron su alta médica o egreso voluntario.

Mantenemos en curso la investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón.



Personal ministerial, pericial y de la @PDI_FGJCDMX trabaja para determinar el origen y las causas de la explosión. Al mismo tiempo,… pic.twitter.com/Vr4Q8KotBd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026

En el lugar de los hechos, especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación de indicios, mientras que peritos expertos en incendios, explosiones, instalaciones hidrosanitarias, gas, ingeniería y arquitectura llevan a cabo los dictámenes necesarios.

Fuga de gas: posible causa de la explosión en una taquería

Las primeras indagatorias apuntan a una posible fuga de gas como la hipótesis preliminar que originó el percance, lo que permitirá determinar las condiciones exactas de los componentes de la instalación.

De forma paralela, la Coordinación General de Atención a Víctimas desplegó células integradas por profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica tanto en la zona del siniestro como en los hospitales donde reciben atención los heridos.

El personal estableció contacto directo con las familias para brindarles acompañamiento, orientación legal y abrir los expedientes correspondientes, mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades.

