¿Es obligatorio ser funcionario de casilla en las elecciones 2023?

Este 4 de junio se realizarán las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila; para estos comicios de acuerdo con el sorteo, las personas cuyo apellido inicie con la letra “T”, además del mes de su nacimiento y surge la duda si es obligatorio ser funcionario de casilla.

Recordar que el funcionario de casilla es una de las partes fundamentales durante una elección, ya que se convierte en la autoridad electoral ciudadana para vigilar que se vote de forma libre y secreta.

Si tu primer apellido inicia con la letra "T" y vives en #Coahuila o el #Edomex, podrías recibir la invitación para ser funcionaria/o de casilla en las #Elecciones2023MX del 4 de junio. https://t.co/6ovPytHxP4 pic.twitter.com/HPWYZBZM1L — @INEMexico (@INEMexico) January 31, 2023

Es a través de un sorteo que el Instituto Nacional Electoral (INE) designa quién podrá ser funcionario de casilla, por lo que acudirán representantes de la autoridad electoral al domicilio de las personas sorteadas para invitarlos a formar parte de la mesa directiva de su zona.

Se espera que durante las siguientes semanas del mes de febrero se realice la segunda insaculación y la designación de funcionarios para mesas directivas de casilla.

Requisitos para ser funcionario de casilla

Uno de los requisitos para formar parte de las Mesas Directivas, que estarán encargados de asegurar que las personas mayores de 18 años ejerzan su derecho al voto libre y secreto, son los siguientes:

*Ser mayor de edad.

*Resultar seleccionado en el sorteo que realiza el INE.

¿Cómo se integra una casilla electoral?

Las personas que participan como funcionario de casilla son nueve personas y así se integra la Mesa Directiva:

*Presidente/a.

*Dos secretarios/as.

*Tres escrutadores.

*Tres suplentes generales.

¿Te pagan por ser funcionario de casilla?

Una de las preguntas más frecuentes sobre desempeñarse como funcionario de casilla es el sueldo que se percibe durante la jornada electoral.

El ser funcionario de casilla es una labor que se realiza de forma voluntaria por parte de quienes son seleccionados en el sorteo del INE, por lo que no perciben como tal un sueldo durante la capacitación o el día de la elección.

Sin embargo, sí son apoyados con alimentación, ya que de acuerdo con los Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC” del INE, en el artículo 39 se indica que se da un apoyo de 500 pesos una vez al día a quienes participen como funcionario de casilla ese día de las elecciones.