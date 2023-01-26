¿Quiénes serán funcionarios de casilla en las elecciones 2023?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló la letra de la que se seleccionará a las personas que serán funcionarios de casilla en las siguientes elecciones 2023, que se realizarán en Coahuila y Estado de México (Edomex).

Con este sorteo se reveló que las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra “T” podría integrar las casillas y se da cumplimiento con la primera etapa de capacitación electoral para los comicios del próximo 4 de junio.

🗳️ Conoce cuáles son las actividades que realizará el INE en el marco de las precampañas de las #Elecciones2023MX en #Coahuila y #Edomex. https://t.co/Eqx1tAnYyU pic.twitter.com/5b4rpXKU6x — @INEMexico (@INEMexico) January 26, 2023

También se aprobó la racionalidad y disciplina presupuestaria para 2023, por lo que se tiene como objetivo generar una meta de ahorro por al menos 223 millones 325 mil 336 pesos.

También se los Criterios Específicos para la Ejecución, control y Seguimiento de las Políticas y Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria del INE para las elecciones 2023

Qué función tiene un funcionario de casilla

Las personas cuyo apellido inicie con la letra “T” serán las que conformen las casillas en las elecciones 2023, pero qué función tiene cada uno de sus integrantes.

Cada mesa directiva por casilla se conforma por:

Un presidente

Un secretario

Dos escrutadores

Tres suplentes generales

Estas mesas tienen por meta respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo durante la jornada electoral.

El objetivo de los funcionarios de casilla es cuidar la transparencia de las elecciones, en este caso, del próximo 4 de junio y el respeto de sus resultados, en conjunto con los representantes de partidos políticos o coaliciones y observadores electorales, acreditados ante la mesa directiva de casilla.

En estas elecciones 2023 se elegirá gobernador en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila también se elige este cargo además de las diputaciones locales.

Ya se perfilan los precandidatos para la gubernatura de ambas entidades, las cuales se encuentran gobernadas por el PRI.