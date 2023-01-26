¿Qué es un funcionario de casilla y cuál es su función?

Es necesario que cada que haya jornadas electorales en distintas entidades de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) designe el cargo de funcionario de casilla; sin embargo, muchas personas pueden tener la duda de ¿qué es? Además de, ¿cuál es su función?

¿Qué son los funcionarios de casilla?

De acuerdo con el Manual de la y el funcionario de casilla del INE en donde explica qué es cada elemento de una jornada electoral, así como los diferentes trabajos que se realizan, un funcionario de casilla tiene una participación fundamental en el proceso electoral, pues se convierten en la autoridad electoral ciudadana en la casilla responsable de hacer valer y respetar el voto.

El funcionario de casilla es una o un ciudadano seleccionado mediante doble sorteo y capacitados por el INE para integrar las mesas directivas de casilla. Cada una de estas está formada por nueve funcionarias y funcionarios: seis propietarios y tres suplentes.

Un funcionario de casilla es importante durante la jornada electoral|Twitter @inenuevoleon

¿Cuál es la función de un funcionario de casilla?

El día de la jornada electoral las y los funcionarios de casilla deben presentar su nombramiento a la o el presidente y portar su credencial para votar dentro del gafete proporcionado por el INE. Deben de permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura.

El funcionario de casilla recibe, cuenta y registra los votos de sus vecinos y vecinas, por esta razón su presencia es de suma importancia durante la jornada electoral.

La mesa directiva de casilla se divide en:

Presidente

Secretario o secretaria

Escrutadores/as

Suplentes Generales

Funcionario de casilla en el ejercicio electoral|Twitter @Art_Carranza

¿Cuál es la función del presidente de casilla en una jornada electoral?

El presidente, como funcionario de casilla, es la máxima autoridad en la casilla y responsable de que la ley se cumpla. Además cuida las condiciones de la casilla para garantizar el ejercicio del voto, comprueba que la credencial de votar es de quien la presenta.

Entrega las boletas a las y los electores; cuenta los votos con apoyo de sus compañeros; coloca el cartel de resultados de la votación en un lugar visible; además, entrega el paquete electoral en las oficinas que corresponden,

Otro funcionario de casilla que es de suma importancia es el secretario o secretaria, estos se encargan de llenar actas y documentos de la jornada electoral; comprobar que el nombre del elector esté en la lista nominal, marcar en la lista nominal cada persona que vota, marcar las credenciales de quienes ya votaron, colocar la tinta en el pulgar derecho de las personas.

Asimismo, entrega copias de las actas a los representantes de partidos políticos, integra los expedientes de casilla y registra en una hoja los incidentes que se presenten en la jornada electoral.