Leyendas portuguesas del futbol en Tepito… y cae operativo por piratería

Un grupo de exfutbolistas de Portugal sorprendió al aparecer de compras en el barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México y minutos después se registró un fuerte operativo contra la piratería.

Entre los nombres que llamaron la atención están Rui Patrício, Nuno Gomes, Hélder Postiga, Ricardinho, Madjer y Edite Fernandes.

Los jugadores aprovecharon su visita a México —previa a un partido promocional entre selecciones— para recorrer los puestos ambulantes, regatear y hasta echarse una “cascarita”.

De la visita de exfutbolistas al operativo: ¿qué pasó después en Tepito?

Horas después del recorrido de las figuras del futbol, se realizó un fuerte operativo encabezado por elementos de la Marina y la policía capitalina. El objetivo era decomisar mercancía pirata, principalmente playeras de selecciones de futbol.

El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, informó que durante el despliegue se revisaron al menos 15 locales y cuatro bodegas. Las autoridades aseguraron toneladas de productos falsificados, desde ropa y calzado hasta accesorios.

Este tipo de operativos recuerda acciones anteriores como el realizado en 2024 en Izazaga 89, donde también se decomisaron grandes cantidades de mercancía ilegal, incluyendo electrónicos y las llamadas “chinerías”.

Piratería más allá de la ropa: bebidas y hasta pescado falso

El problema no se limita a prendas deportivas. En mercados y bodegas también se han detectado bebidas adulteradas, donde reutilizan botellas de marcas conocidas para rellenarlas con líquidos de dudosa procedencia.

Incluso existe el llamado “fraude alimentario”, donde se venden productos más baratos como si fueran de mayor calidad, o se hacen pasar por frescos cuando no lo son. Estas prácticas no solo afectan el bolsillo, también pueden representar un riesgo para la salud.

La piratería se extiende por todo México

La piratería no es exclusiva de Tepito. También se ha detectado en otros puntos del país como:



Mercado San Juan de Dios

La Cuchilla

Pulga Río

Empresarios han advertido que existen cientos de bodegas con mercancía ilegal, y que los operativos deberían enfocarse también en puertos y aduanas donde entra el contrabando.

