Cae banda de narcomenudistas en posesión de ajolotes y un cocodrilo en la CDMX

A través de un comunicado, el secretario de seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, confirmó la captura de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en la alcaldía Venustiano Carranza; los identificaron como generadores de violencia, pero al llegar había cuatro animales exóticos: un cocodrilo, dos ajolotes y una iguana.

El cateo se ejecutó en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca. Según las investigaciones, el lugar servía como centro de operación, punto de reunión y bodega para la comercialización de sustancias ilícitas.

Operativo termina con resguardo de fauna exótica en CDMX

Durante la intervención, realizada sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos, las autoridades 169 dosis de aparente cocaína listas para su distribución; además del cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros de longitud; una iguana de un metro de largo, así como como un ajolote albino y un ajolote melanoide.

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC acudió al sitio para resguardar a los ejemplares y trasladarlos a sus instalaciones en Xochimilco, donde serán valorados por veterinarios especializados antes de ser entregados a las autoridades ambientales correspondientes.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la identificación de generadores de violencia, en @A_VCarranza compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron más de 160 dosis de presunta droga, un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes.



Además… pic.twitter.com/x7FRcfLAwg — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 26, 2026

Seis detenidos con amplio historial delictivo

En el inmueble fueron capturados seis hombres, identificados como Daniel "N", Giovany Alberto "N", Juan Darío "N", Ángel "N", José Ulises "N" y César "N", cuyas edades oscilan entre los 22 y 51 años.

Tras un cruce de información en las bases de datos policiales, se reveló que varios de los detenidos son reincidentes:



El detenido de 52 años: Cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo en diversas modalidades entre 2018 y 2024.

Cuenta con al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo en diversas modalidades entre 2018 y 2024. El joven de 22 años: Ya registra un ingreso en el año 2025 por delitos contra la salud.

Ya registra un ingreso en el año 2025 por delitos contra la salud. Los sujetos de 40 y 51 años: Suman tres ingresos previos por robo entre los años 2004 y 2018.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, dio crédito a la Fiscalía de la CDMX, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras el Ministerio Público define la situación jurídica de los implicados y continúa con las indagatorias por maltrato animal y delitos contra la salud.