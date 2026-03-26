Cae banda de narcomenudistas en posesión de ajolotes y un cocodrilo en la CDMX
Se desarticuló un centro de operaciones en la colonia Magdalena Mixiuhca, CDMX; además de 169 dosis de droga, autoridades encontraron fauna exótica encabezada por dos ajolotes.
A través de un comunicado, el secretario de seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, confirmó la captura de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en la alcaldía Venustiano Carranza; los identificaron como generadores de violencia, pero al llegar había cuatro animales exóticos: un cocodrilo, dos ajolotes y una iguana.
El cateo se ejecutó en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca. Según las investigaciones, el lugar servía como centro de operación, punto de reunión y bodega para la comercialización de sustancias ilícitas.
Operativo termina con resguardo de fauna exótica en CDMX
Durante la intervención, realizada sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos, las autoridades 169 dosis de aparente cocaína listas para su distribución; además del cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros de longitud; una iguana de un metro de largo, así como como un ajolote albino y un ajolote melanoide.
Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC acudió al sitio para resguardar a los ejemplares y trasladarlos a sus instalaciones en Xochimilco, donde serán valorados por veterinarios especializados antes de ser entregados a las autoridades ambientales correspondientes.
#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la identificación de generadores de violencia, en @A_VCarranza compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron más de 160 dosis de presunta droga, un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 26, 2026
Además… pic.twitter.com/x7FRcfLAwg
Seis detenidos con amplio historial delictivo
En el inmueble fueron capturados seis hombres, identificados como Daniel "N", Giovany Alberto "N", Juan Darío "N", Ángel "N", José Ulises "N" y César "N", cuyas edades oscilan entre los 22 y 51 años.
Tras un cruce de información en las bases de datos policiales, se reveló que varios de los detenidos son reincidentes:
- El detenido de 52 años: Cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo en diversas modalidades entre 2018 y 2024.
- El joven de 22 años: Ya registra un ingreso en el año 2025 por delitos contra la salud.
- Los sujetos de 40 y 51 años: Suman tres ingresos previos por robo entre los años 2004 y 2018.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez, dio crédito a la Fiscalía de la CDMX, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras el Ministerio Público define la situación jurídica de los implicados y continúa con las indagatorias por maltrato animal y delitos contra la salud.