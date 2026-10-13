Gabriel “N” rompe el silencio tras ser declarado culpable por abuso sexual contra su hija Dafne Zapata; apelará el fallo

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, anunció que apelará el fallo judicial que lo declaró culpable por el delito de abuso sexual agravado contra su hija, la joven de 13 años que murió en julio de 2026 durante un campamento en una academia militarizada de Tamaulipas.

¿Qué declaró Gabriel "N", tras ser acusado?

Luego de que se diera a conocer la resolución judicial, el acusado se pronunció ante los medios de comunicación y confirmó que buscará impugnar la determinación del juez. Su anuncio abre una nueva etapa en el proceso penal que comenzó en 2019, cuando la madre de Dafne, Alejandra Quintos, presentó la denuncia.

“Vamos a apelar, vamos a hacer lo respectivo y vamos a interponer las quejas necesarias”, declaró Gabriel “N” ante los medios de comunicación.

Y es que, este anuncio ocurre después de que un juez emitiera un fallo condenatorio en su contra, tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio. La defensa buscará que la resolución sea revisada en una segunda instancia.

¿Por qué declararon culpable a Gabriel “N”?

El proceso judicial contra Gabriel “N” comenzó en 2019, cuando Alejandra Quintos denunció presuntos abusos contra su hija. La acusación inicial fue por violación equiparada, pero durante el desarrollo del procedimiento el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

El fallo condenatorio se dio a conocer el lunes 12 de octubre de 2026, en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, después de las audiencias y del análisis de los elementos presentados durante el juicio.

Ahora, con el anuncio de la apelación, el caso podría pasar a revisión en una segunda instancia judicial.

#IMPORTANTE | Declaran culpable a Gabriel "N" por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija Dafne Zapata, quien murió en una academia militarizada en julio pasado. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/V5DJOJJ4UW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

El caso de Dafne Zapata y su muerte en un campamento militarizado

El nombre de Dafne Zapata volvió a cobrar relevancia pública después de que la adolescente muriera en julio de 2026, cuando participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La investigación por su muerte es independiente del proceso penal por abuso sexual agravado contra su padre. Por estos hechos, las autoridades investigan las circunstancias en las que falleció la joven y la posible responsabilidad de personas relacionadas con el funcionamiento de la academia.

