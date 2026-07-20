“Justicia para Dafne Zapata": Piden que muerte de menor en academia militarizada sea investigada como feminicidio

Familiares, amigos y grupos locales hicieron una marcha este lunes 20 de julio de 2026 para exigir respuestas por la muerte de Dafne Zapata, la niña de 13 años que falleció mientras asistía a un campamento en la Academia Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La comunidad reclama que las autoridades revisen el caso como posible feminicidio, debido a las circunstancias que algunos allegados describen como tortura y abuso.

Fiscalía de Tamaulipas: Estado actual de la investigación de la muerte de Dafne Zapata

La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que el expediente permanece abierto y que las indagatorias continúan. Mientras tanto, los familiares de la víctima insisten en que el hecho no se clasifique únicamente como homicidio.

Durante el velorio y los actos funerarios, la madre y otros parientes solicitaron prisión preventiva para el director de la academia, una mujer identificada como “Estrellita” y una instructora llamada Yemima, por el riesgo de que los señalados puedan salir del país y evadir la justicia.

Familiares exigen prisión preventiva para los implicados en la muerte de Dafne Zapata

El funeral de Dafne reunió a compañeros de la secundaria, familiares y vecinos. En el velorio realizaron un último pase de lista junto a alumnos de su escuela. Después celebraron una misa en la iglesia de la Medalla Milagrosa y, finalmente, el cortejo partió hacia el panteón. En el sepelio, la madre de Dafne Zapata pidió públicamente que se aplique prisión preventiva a los presuntos responsables y exigió a las autoridades actuar con rapidez.

“Quiero que les den prisión preventiva, porque se pueden ir del país y quedar impunes. (...) Si los ven saliendo del país, deténganlos”, afirmó.